Identifican como Alex Pretti al hombre asesinado a tiros por agentes de inmigración, era enfermero de cuidados intensivos

Pretti, enfermero de cuidados intensivos del Sistema de Atención Médica para Veteranos de Minneapolis, no tenía antecedentes penales más allá de multas de estacionamiento.



25 de enero de 2026.-Alex Jeffrey Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años del sur de Minneapolis y ciudadano estadounidense, fue asesinado a tiros por agentes federales durante una operación de control migratorio en Minneapolis el 24 de enero, informó La Tribuna Estrella.com,



Pretti es el segundo residente de Minneapolis en ser asesinado a tiros por agentes federales en enero, después de Renee Good, también de 37 años, quien fue asesinada el 7 de enero. Este último incidente ha agravado un enfrentamiento ya tenso entre funcionarios del gobierno federal, que afirman que las dos personas asesinadas interferían con el trabajo de los agentes federales, y líderes locales, que afirman que la fuerte presencia federal está causando violencia y caos en la ciudad.



Reporteros del Minnesota Star Tribune contactaron a dos familiares directos de Pretti mientras la noticia del incidente aún se estaba extendiendo. Su hermana contuvo el llanto por teléfono antes de colgar.



En una declaración a CNN el sábado por la noche, sus padres, Michael y Susan Pretti, elogiaron a su hijo como un "alma bondadosa que se preocupaba profundamente por su familia y amigos, y también por los veteranos estadounidenses a quienes atendía como enfermero de la UCI".



"Alex quería marcar la diferencia en este mundo", dijeron sus padres. "Desafortunadamente, no estará con nosotros para ver su impacto".



Dijeron que la administración Trump y los funcionarios federales están diciendo "mentiras repugnantes" sobre su hijo y que su último acto fue heroico: proteger a una mujer mientras agentes de ICE le rociaban gas pimienta.



"Por favor, divulguen la verdad sobre nuestro hijo", dijeron. "Era un buen hombre".



