Estados Unidos no pudo rastrear miles de millones de dólares en Irak. Ahora, controla los fondos petroleros de Venezuela

25 de enero de 2026.-Según exfuncionarios estadounidenses, existen preguntas sin respuesta y falta de supervisión sobre el uso que Estados Unidos hace de los fondos petroleros de Venezuela, informó Politico.com.

El esfuerzo de reconstrucción de Irak contó con un mandato de las Naciones Unidas, un inspector general especial y observadores internacionales que supervisaban su fondo petrolero, y aun así perdió la pista de 8.700 millones de dólares.

El fondo petrolero de Venezuela cuenta con el secretario de Estado Marco Rubio y una cuenta bancaria catarí.

Casi dos semanas después de que el presidente Donald Trump derrocara al dictador venezolano Nicolás Maduro, su administración ya ha recaudado al menos 500 millones de dólares por ventas de petróleo, depositando el dinero en un banco catarí, y la Casa Blanca le ha otorgado al secretario de Estado amplia discreción sobre cómo se gasta. No existe un auditor independiente que rastree el dinero, ni una contabilidad pública de cómo llegará a los venezolanos comunes, ni un cronograma para cuándo Venezuela podría finalmente recuperar el control de sus recursos petroleros.

Para algunos exfuncionarios estadounidenses de ambos partidos que gestionaron la reconstrucción de Irak, el acuerdo con Venezuela evoca recuerdos de los problemas que enfrentaron: incluso con mucha más supervisión y salvaguardias, el esfuerzo de reconstrucción iraquí, llamado Fondo de Desarrollo para Irak, no pudo justificar adecuadamente el destino de su dinero.

"Teníamos a todo tipo de personas vigilando esto, pero aún había mucha corrupción y muchas malas decisiones sobre el destino del dinero", declaró James Jeffrey, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Irak de 2010 a 2012 durante la presidencia de Barack Obama. "La pregunta fundamental es: si el gobierno estadounidense realmente está comercializando este petróleo, como lo está haciendo, ¿qué hará con el dinero?".

Tras la destitución de Maduro a principios de este mes, Trump declaró que Estados Unidos vendería las exportaciones de crudo venezolano para "beneficiar al pueblo de Venezuela y a Estados Unidos". El secretario de Energía, Chris Wright, declaró posteriormente que esas ventas continuarían "indefinidamente".

Pero el gobierno aún no ha respondido preguntas básicas sobre el funcionamiento del fondo.

Si bien Trump emitió una orden ejecutiva que autoriza a Rubio a gastar el dinero para "fines públicos, gubernamentales o diplomáticos" en nombre de Venezuela, siete exfuncionarios estadounidenses, en entrevistas, señalaron que el lenguaje es lo suficientemente amplio como para justificar prácticamente cualquier cosa. Tampoco está claro si el gobierno estadounidense planea entregar el dinero directamente a los venezolanos, entregarlo con condiciones, que EE. UU. lo gaste según las solicitudes venezolanas o simplemente que los funcionarios estadounidenses decidan qué necesita el país.

"¿Qué significa 'para el beneficio del pueblo venezolano' si controlamos el dinero? ¿Es como si los funcionarios del gobierno estadounidense firmaran: 'Este dinero puede ir a esta persona en Venezuela, a esta empresa o a esta inversión'?", preguntó Edward Fishman, quien trabajó en las sanciones petroleras a Irán tanto en el Departamento de Estado como en el Departamento del Tesoro durante la administración Obama, ahora director del Centro de Estudios Geoeconómicos del Consejo de Relaciones Exteriores. "Existen muchos riesgos de corrupción y malversación de estos fondos".

Funcionarios del gobierno argumentan que Venezuela es muy diferente de Irak y que Estados Unidos puede ayudar a Venezuela a reconstruirse como ningún otro país. Sin embargo, reconocen que el gobierno está actuando con rapidez, añadiendo que están revisando las estructuras legales y las restricciones existentes sobre la banca venezolana y que, si bien los fondos no se depositan en el Tesoro de Estados Unidos, se encuentran en cuentas controladas por el gobierno estadounidense.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre cómo se supervisará el fondo, cómo se eligió a Qatar para custodiar los fondos ni cómo el gobierno garantizará que los ingresos petroleros se utilicen en beneficio del pueblo venezolano. En cambio, un funcionario del gobierno se centró en cómo el fondo contribuirá a mejorar los precios de la energía.

"Ahora tenemos influencia: el petróleo ha vuelto al mercado, la mayor parte del cual se venderá a Estados Unidos, por lo que esta es otra medida que reducirá los precios internos de la energía. Ahora tenemos la influencia para detener el narcoterrorismo y el tráfico de drogas letales", declaró un funcionario del gobierno, que prefirió el anonimato para hablar sobre la estrategia. "El presidente y su equipo están elaborando cuidadosamente cada acuerdo para estabilizar a Venezuela y redirigir las ganancias petroleras al pueblo venezolano para ayudar a su país a recuperarse de décadas de mala gestión".

El Departamento del Tesoro se negó a hacer comentarios, mientras que el Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios.

La falta de claridad en torno al acuerdo actual subraya los riesgos que Trump ha asumido al tomar el control de la industria petrolera venezolana en un momento en que su administración intenta centrar su mensaje de mitad de mandato en la economía. Cualquier indicio de despilfarro, corrupción o mala gestión del petróleo venezolano podría socavar esa estrategia, perjudicando a los venezolanos, perjudicando las esperanzas electorales de los republicanos y empañando el legado de Trump.

"Hasta ahora, la administración ha tenido un éxito relativo en la confiscación de estos petroleros, pero ¿qué pasa si uno de ellos se intensifica y un militar estadounidense resulta muerto o herido? Eso es un riesgo. Tiene un costo", dijo Fishman.

A diferencia de Irak, donde EE. UU. contaba con la Autoridad Provisional de la Coalición sobre el terreno gestionando los fondos de reconstrucción, la administración Trump está trabajando con Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, a quien EE. UU. sancionó en 2018 por corrupción y vínculos con el narcotráfico.

El Fondo de Desarrollo para Irak también operaba bajo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, contaba con supervisión internacional a través de una junta asesora e incluso contaba con un inspector general especial.

"Si el régimen solicita el desembolso de mil millones de dólares, ¿quién va a supervisarlos y auditarlos?", preguntó Juan Zárate, quien se desempeñó como asesor adjunto de seguridad nacional para la lucha contra el terrorismo y alto funcionario del Tesoro durante la presidencia de George W. Bush. "No estoy seguro de confiar en nada de lo que haga el régimen. Este es un grupo nefasto que aún está en el poder".

Elliott Abrams, quien se desempeñó como enviado especial a Venezuela durante el primer mandato de Trump, afirmó que entregar dinero al régimen sería la "peor solución" para el pueblo venezolano, y que este debería distribuirse a través de "organizaciones confiables", como el Programa Mundial de Alimentos, Save the Children y la Iglesia Católica.

Estados Unidos devolvió el control del fondo iraquí a las autoridades iraquíes aproximadamente un año después de tomar control del mismo. Venezuela no tiene un cronograma comparable, y los funcionarios estadounidenses no han establecido ningún plan claro para las elecciones o para una transferencia de control.

En Irak, el dinero se encontraba en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, donde los reguladores y legisladores estadounidenses al menos podían ver cómo se manejaba. Esta vez, los fondos se encuentran en una cuenta bancaria en Catar, fuera del alcance directo del Congreso.

"Eso habla de la naturaleza opaca y poco transparente de todo lo ocurrido en Venezuela", declaró John Feeley, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Panamá durante el primer gobierno de Trump.

Ninguno de los bancos más grandes, que podrían albergar los fondos en Estados Unidos, ha expresado públicamente su interés en hacerlo. JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup declinaron hacer comentarios.

Otro corolario útil, según los expertos, son las cuentas de depósito en garantía establecidas para Corea del Sur, Japón, China y otros países en la década de 2010, lo que les permitió cumplir con las sanciones estadounidenses sin dejar de comprar petróleo iraní. Las sanciones obligaron a los aliados a reducir gradualmente su exposición al petróleo iraní, y estos países pudieron establecer cuentas de depósito en garantía en bancos nacionales para almacenar las ganancias de Irán provenientes de sus continuas ventas de petróleo a los países asiáticos. Irán pudo entonces utilizar esos ingresos para comprar productos aprobados de esos países.

Esa infraestructura no parece existir en Venezuela, donde la estructura se consolidó en cuestión de semanas.

Las autoridades han brindado cierta claridad a corto plazo sobre los aproximadamente 140 mil millones de dólares que se adeudan a los acreedores venezolanos. La reciente orden ejecutiva del presidente declaró que los fondos "pagados a o mantenidos por EE. UU. en cuentas designadas del Tesoro estadounidense" o los fondos "en nombre de Venezuela o sus agencias o instrumentalidades" estarán protegidos de las demandas de los acreedores, incluidas las compañías petroleras cuyos activos fueron nacionalizados.

"Esa fue una decisión muy inteligente", dijo Matt McManus, investigador visitante del Centro Nacional de Análisis de Energía, quien trabajó durante décadas en el Departamento de Estado, donde trabajó en Irak y Venezuela. "No queremos que los fondos necesarios para el futuro de Venezuela sean despilfarrados por los acreedores, ni que los primeros dólares vayan directamente a las compañías petroleras. Eso no ayudaría a la diplomacia del gobierno con el pueblo venezolano".

José Ignacio Hernández, quien se desempeñó como fiscal general especial durante el gobierno interino venezolano reconocido por Estados Unidos en 2019, elogió la creación del fondo petrolero y la orden ejecutiva de Trump, señalando que el gobierno interino liderado por Juan Guaidó había abogado por la misma estrategia para la deuda nacional.

Un fondo petrolero controlado por Estados Unidos es la "única vía para que los mecanismos corruptos actuales puedan utilizarse en beneficio de la reconstrucción inmediata de Venezuela", afirmó Hernández, quien actualmente es especialista sénior en la firma de asesoría Aurora Macro Strategies.

Sin embargo, a largo plazo, no está claro si los fondos podrán utilizarse para saldar una deuda venezolana estimada en 140.000 millones de dólares. En Irak, el gobierno estadounidense y diversos organismos internacionales presionaron a los acreedores iraquíes para que aceptaran una importante quita en los pagos que se les adeudaban, una medida que, de repetirse en Venezuela, probablemente irritará a Wall Street y complicará los esfuerzos del gobierno por atraer a las compañías petroleras de regreso al país.

La gran cantidad de incógnitas ha hecho que los expertos duden de que el ciudadano venezolano se beneficie mucho del efectivo que se acumula en una cuenta catarí controlada por Estados Unidos.

"Hay muchas cosas que deben cambiar", declaró Helima Croft, directora de materias primas de RBC Capital Markets y exanalista de la CIA. "Hay muchísimas preguntas fundamentales sin resolver".