(VIDEO) Experto petrolero Einstein Millán Arcia: Reforma petrolera "bajará la renta al Estado y golpeará a Pdvsa"

El ingeniero petrolero Einstein Millán Arcia es abierto crítico de la propuesta de reforma de la Ley de Hidrocarburos aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, y centra sus críticas en tres ejes: soberanía, posibles violaciones a la Constitución y una caída de la renta para el Estado.

El ingeniero petrolero, exgerente de Pdvsa y con experiencia en empresas internacionales como Pemex, Shell o Kuwuait Oil, sostiene que el país debió conocer y debatir el contenido del proyecto antes de su avance legislativo. A su juicio, el hecho de que se mencionara que el texto fue discutido primero con EEUU coloca la discusión en un terreno sensible para la institucionalidad: «No se está respetando» la soberanía ni el interés nacional, afirmó, al tiempo que llamó a que la reforma sea revisada y «consultada» con la ciudadanía.

«Discrecionalidad total» y menor control

Uno de los puntos que Einstein Millán Arcia subraya es la reducción del control parlamentario sobre el sector, al pasar —según lo expuesto en Noche D de TalCual— de un esquema de autorizaciones a uno de simple notificación en la creación de empresas mixtas. Villa Macías advirtió que esto abre la puerta a lo que describió como una «discrecionalidad al ejecutivo total», que, a su entender, debilita contrapesos institucionales en un área estratégica.

También cuestiona que el socio privado pueda ganar más atribuciones en la operación, comercialización y exportación del crudo. «Ellos tienen potestad para exportar y comercializar nuestro crudo», dijo, al advertir que Pdvsa quedaría relegada y con menor capacidad de decisión en los proyectos.

Arbitraje fuera de Venezuela viola la Constitución

En el plano constitucional, Millán Arcia insiste en que los mecanismos alternativos para resolver controversias —incluyendo mediación y arbitrajes— pueden chocar con lo establecido en la Constitución. En la entrevista afirma que las controversias «deben ser redimidas en las instancias nacionales, no internacionales», y califica como un punto especialmente delicado que la reforma abra la posibilidad de resolver disputas fuera de tribunales venezolanos.

Para el ingeniero, ese componente hace que la reforma pueda ser «impugnable» y que, en un eventual cambio de correlación política, acuerdos y contratos firmados bajo ese marco también queden bajo disputa.

Menos ingresos para el Estado

El ingeniero asegura que el proyecto reduce la participación fiscal del Estado y, por ende, los recursos disponibles para sostener a la administración pública y reinvertir en la industria. En su planteamiento, la reforma podría llevar la participación fiscal total desde niveles que ubicó en 65% bajo el marco vigente a un rango muy inferior, con regalías que podrían bajar «hasta 10%» en ciertos supuestos.

«Si con 65% de participación total del estado no pudieron, menos van a poder con 15», dice al cuestionar la narrativa oficial sobre mejoras en servicios y estabilidad. En su lectura, la reforma no solo limita el margen de ingresos públicos, sino que puede dejar a Pdvsa sin capital suficiente para sostener operaciones e inversión.

Millán Arcia también rechaza la idea de que el repunte de indicadores financieros sea prueba de un cambio estructural. En el programa, sostuvo que parte de los recursos reportados por acuerdos recientes «vino en forma de bienes y servicios» y que no entró como capital de reinversión para Pdvsa. Desde su perspectiva, eso alimenta una «realidad virtual» que no resuelve el problema de fondo: mantener capacidad operativa y reinversión en el tiempo.

«No hace falta modificar la ley, sino eliminar las sanciones»

Ante el argumento de que la reforma sería necesaria para atraer inversión y recuperar producción, el ingeniero sostiene que la industria sí venía mostrando señales de recuperación por la vía de reactivación de pozos, aunque insiste en que el factor central sigue siendo el entorno de sanciones. Por ello, resume su postura en una frase: «No hace falta modificar la ley, sino eliminar las sanciones y negociar».

En ese marco, dice estar a favor de negociar con distintos actores, pero «vigilando el único y primordial interés nacional con respeto a la soberanía, a nuestras instituciones y a la integridad territorial».

Millán Arcia apunta que el proyecto no incorpora asuntos que considera claves para el futuro energético: la descarbonización de la industria, los costos de abandono y remediación, y mecanismos de confidencialidad sobre información estratégica. En su criterio, omitir esos elementos complica la competitividad en mercados que exigen reportes y estándares ambientales.

La entrevista completa con Einstein Millán Arcia: