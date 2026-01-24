Estudiantes universitarios de todo el país protestaron para exigir la libertad de los presos políticos

24-01-26.-Estudiantes de diversas universidades se sumaron este 23 de enero a las protestas por la liberación de los presos políticos en Venezuela. Casas de estudio de Caracas, Mérida, Zulia, Táchira y otras regiones del país amanecieron con pancartas y con concentraciones de estudiantes.En la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, los estudiantes bloquearon el acceso con pupitres y desplegaron pancartas con las fotos y nombres de compañeros detenidos arbitrariamente, en lo que consideraron una exigencia unificada de justicia y libertad.La movilización también se replicó en otras casas de estudio como la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad de Los Andes (ULA), tanto en Mérida como en Táchira, donde grupos de estudiantes alzaron telas y consignas con el mensaje: “¡Libertad para todos los presos políticos!”.En Mérida, la concentración frente al rectorado de la ULA reunió a estudiantes, profesores y miembros de la sociedad civil, quienes denunciaron que la libertad de pensamiento y la disidencia no deben ser criminalizadas y advirtieron que continuarán en las calles hasta que se libere a los detenidos.También se registraron protestas en la Universidad de Carabobo (UC) en su núcleo del estado Aragua, en la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad de Oriente (UDO) en Monagas y Sucre, Universidad de Oriente (UDO) en Nueva Esparta, y Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ) en BarinasLas protestas se produjeron en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado a principios de enero por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN). Pese a las liberaciones, aún hay cerca de 800 personas privadas de libertad por razones políticas.