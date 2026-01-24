Gobernación de Bolívar fortalece seguridad alimentaria con reactivación de PDVAL en Caroní

‎Más protección y soberanía alimentaria

La Gobernación del estado Bolívar, aseguró que esta acción responde a la transformación de protección social y bienestar comunal, priorizando el acceso a los alimentos como un derecho fundamental garantizado por el Estado.



24 de enero de 2026.- A propósito de las 7 Transformaciones del Buen Gobierno del presidente Nicolás Maduro, impulsadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, reinauguró establecimientos de la red de abastos PDVAL en el municipio Caroní, informó Prensa Gobernación de Bolívar.



‎La líder regional, acompañada por el ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, alcaldes, alcaldesas y el Poder Popular, agradeció a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; asegurando que esta acción concreta, responde a la transformación de protección social y bienestar comunal, priorizando el acceso a los alimentos como un derecho fundamental garantizado por el Estado.

‎García destacó que la reactivación del abasto tipo II PDVAL “Los Samanes”, de 645 m², marca el inicio de un nuevo modelo de gestión comunal. Con una capacidad de almacenamiento de 157 toneladas métricas, “este establecimiento beneficiará directamente al circuito comunal Comuna Cerro Roberto, integrado por 1.729 familias.

Explicó que la proyección para este 2026 es atender a 154 mil 972 familias, a través de la activación de los 53 establecimientos PDVAL en el estado, “aquí seguimos avanzando, gobernando y promoviendo políticas públicas que garanticen el bienestar social del pueblo, como nos enseñó el presidente Nicolás Maduro”, dijo.

‎PDVAL 109

‎Por su parte, la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, mencionó durante el acto que esta inauguración se enmarca en la política de soberanía agroalimentaria. “Celebramos más de 500 ferias del campo soberano y garantizamos el acceso a alimentos sanos, seguros, soberanos y sabrosos, lo que permite una nutrición balanceada para nuestra población”.

‎Aseguró que este logro es producto del trabajo unido y articulado entre los poderes nacionales, regionales y municipales, siguiendo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para el bienestar colectivo.

El ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, dijo que este establecimiento es el número 109, y que la meta es llegar a 416, orientados por el presidente Nicolás Maduro. “Vamos a seguir mejorando estos espacios en todas las comunidades, son nuevos esquemas de distribución de alimentos para nuestro pueblo”, enfatizó.

Aseguró que es un trabajo articulado, y que todos los productos son nacionales, “gracias a la comunidad que logró rehabilitar este abasto para el bienestar alimentario de miles de familias”, finalizó Tellería.



