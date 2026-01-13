Secretario de Estado Marco Rubio afirma que las audiencias judiciales ya no son posibles para los venezolanos deportados

La orden de un juez de brindar audiencias a docenas de migrantes deportados apresuradamente perturbaría la política exterior de Estados Unidos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, dijeron las autoridades.

13 de enero de 2026.-La administración Trump dijo que no puede cumplir con la orden de un juez federal de brindar a docenas de inmigrantes venezolanos deportados la oportunidad de impugnar sus expulsiones en un tribunal estadounidense, y dijo en una presentación legal el lunes por la noche que tales esfuerzos serían imposibles después de que las fuerzas estadounidenses derrocaran al líder venezolano Nicolás Maduro este mes, informó Salvador Rizzo para El Correo de Washington.