13 de enero de 2026.-El Departamento de Defensa ha pasado más de un año probando un dispositivo adquirido en una operación encubierta que, según algunos investigadores, podría ser la causa de una serie de misteriosas dolencias que afectan a espías, diplomáticos y tropas estadounidenses, conocidas coloquialmente como el Síndrome de La Habana, según cuatro fuentes informadas sobre el asunto, informó CNN.com.

Una división del Departamento de Seguridad Nacional, Investigaciones de Seguridad Nacional, adquirió el dispositivo por millones de dólares en los últimos días de la administración Biden, con fondos proporcionados por el Departamento de Defensa, según dos de las fuentes. Los funcionarios pagaron "ocho cifras" por el dispositivo, dijeron estas personas, negándose a ofrecer una cifra más específica.

El dispositivo aún se está estudiando y existe un debate continuo —y en algunos sectores del gobierno, escepticismo— sobre su vínculo con las aproximadamente docenas de incidentes de salud anómalos que permanecen oficialmente sin explicación. CNN ha solicitado comentarios al Pentágono, HSI y el DHS.

La CIA se negó a hacer comentarios.

El dispositivo adquirido por HSI produce ondas de radio pulsadas, según una de las fuentes, lo que algunos funcionarios y académicos han especulado durante años sobre la posible causa de los incidentes.

Si bien el dispositivo no es de origen exclusivamente ruso, contiene componentes rusos, añadió esta fuente.