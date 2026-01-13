Más de 4 mil familias son atendidas con la instalación y puesta en marcha de equipo sumergible en E/B en Apure

El proyecto fue aprobado en la cuarta Consulta Popular Nacional del 2025



13 de enero de 2026.- La Comuna Socialista Agroproductiva Caño los Pájaros, perteneciente al municipio Biruaca, estado Apure, culminó con éxito el proyecto de instalación y puesta en marcha de un equipo de bombeo de 15 HP en la estación de aguas servidas de Santa Rufina, que atiende a más de 12 mil habitantes de la localidad, Prensa Ministerio de las Aguas.



Este proyecto tiene como objetivo principal garantizar el bienestar social y la eficiencia de los servicios públicos. Estas acciones responden a las orientaciones de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, dando continuidad a las instrucciones del Presidente Nicolás Maduro en el marco de la segunda transformación (2T) del Plan de las 7T 2025–2031.



Al respecto, el Ing. Alexis Aponte, perteneciente al Pueblo trabajador del Agua del estado Apure, expresó: "la ejecución de estos trabajos permitirán mejorar el sistema de recolección de aguas servidas de los sectores Santa Rufina I, II y III".



Asimismo, la vocera del Consejo Comunal Caño los Pájaros, Noraida Andrea, comentó su gratitud por la puesta en marcha de este proyecto de Consulta Popular Nacional, "gracias al Presidente Nicolás Maduro porque ha empoderado al Pueblo, para que elijan sus propios proyectos de acuerdo a las necesidades de las comunidades".



Finalmente, el vocero de la Mesa Técnica de Agua del Consejo Comunal Santa Rufina II, Irving Narváez, detalló: "estamos demostrándole al Pueblo que los proyectos de Consulta son una realidad", además, agradeció al Pueblo Trabajador del Agua por el acompañamiento durante la ejecución del proyecto.



Con esta acción, la Revolución Bolivariana ratifica que no hay solución posible sin la sabiduría del Poder Popular. Bajo la premisa de que solo el Pueblo salva al Pueblo, el Gobierno Bolivariano continúa desplegado en cada territorio, consolidando un modelo donde la gestión pública no solo es eficiente, sino profundamente humana y participativa, garantizando así la mayor suma de felicidad posible para toda la patria.