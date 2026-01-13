Renuncia masiva en la Fiscalía de Minnesota debido al tiroteo y la investigación de Renee Good

Al menos seis abogados han dejado la Fiscalía de los Estados Unidos, incluido Joe Thompson, quien tomó la iniciativa en el procesamiento del fraude en los programas del gobierno estatal.

13 de enero de 2026.-La mayoría del equipo directivo de la Fiscalía Federal de Minnesota renunció el 13 de enero debido a la dirección del Departamento de Justicia bajo la administración Trump. Entre quienes renunciaron se encontraba Joe Thompson, fiscal federal principal y portavoz público en el descubrimiento del fraude generalizado en Minnesota, informó La Tribuna Estelar de Minnesota.

La salida de varios fiscales se debió a las directivas de altos funcionarios federales a miembros del personal tras el asesinato de Renee Good a manos del agente de ICE Jonathan Ross, según fuentes familiarizadas con la decisión.

Esto incluyó el bloqueo de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA) de la investigación del tiroteo y una solicitud del Departamento de Justicia para investigar a la viuda de Good por posibles cargos federales.

Una fuente también indicó que la renuncia de Thompson se debió a la frustración general de que el aumento de las medidas de control migratorio en Minnesota, ordenado por la administración Trump, haya eclipsado las investigaciones de fraude realizadas por la oficina.

El presidente Donald Trump ha afirmado que el fraude en los programas sociales de Minnesota fue la razón del aumento de agentes de inmigración en el estado. Thompson, quien era el número 2 en la Fiscalía de los Estados Unidos, era el principal fiscal federal de delitos de cuello blanco en el estado.