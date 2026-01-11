Demócratas acusan al Gobierno de Trump de "encubrir" el caso del asesinato de Renee Good por ICE

Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem en el ojo de la mira por sus operativos inhumanos contra inmigrantes y activistas de defensa de derechos humanos, y ahora por asesinato de activista en Minnesota Credito: Agencias

Legisladores demócratas acusaron de "encubrimiento" a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, tras la muerte de Renee Godd, una ciudadana que recibió tres disparos en el rostro por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en Minnesota, lo que ha desatado protestas a nivel nacional.

Congresistas también pidieron abrir un juicio político (impeachment) contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien ha insistido en que la mujer fallecida, Renee Good, cometió un acto de "terrorismo interno" por intentar, según ella, arrollar a los agentes de ICE con su vehículo.

"El Gobierno federal, Kristi Noem, el vicepresidente (JD) Vance, Donald Trump, están intentando encubrir lo que pasó aquí en las Ciudades Gemelas (Mineápolis y Saint Paul), y no creo que la gente aquí y en el país les esté creyendo", declaró la senadora Tina Smith, demócrata de Minnesota, en el canal ABC.

La senadora señaló que "todo lo que están haciendo es moldear la narrativa, para decir qué pasó, sin ninguna investigación".

Sus acusaciones se producen un día después de manifestaciones a nivel nacional en las que miles de personas protestaron contra la política migratoria de Trump y el despliegue de ICE tras el fallecimiento en Mineápolis de Good, una mujer blanca de 37 años que era madre de tres hijos.

Noem y otros funcionarios de la Administración de Trump han insistido en que Good buscaba arrollar con su vehículo a uno de los agentes de ICE, mientras las autoridades locales han afirmado que los videos públicos muestran que ella intentaba alejarse, pero uno de los oficiales la siguió y le disparó varias veces.

"Si ven la definición de terrorismo interno, encaja completamente con la situación en el terreno", sostuvo este domingo la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una entrevista con CNN.

Las tensiones entre el Gobierno de Trump y las autoridades locales por el caso crecieron el jueves, cuando el Buró de Aprehensiones Criminales (BCA) de Minnesota acusó al FBI de impedirles "acceso a los materiales del caso, evidencia de la escena del crimen o entrevistas de investigación".

Además, congresistas federales de Minnesota, como Ilhan Omar, Angie Craig y Kelly Morrison denunciaron este sábado que el DHS les impidió acceder a un sitio de ICE para evaluar los operativos migratorios en el estado, donde el Gobierno federal ha detenido a más de 1.000 personas en su actual operativo.

"Nada de esto hace sentido, así que por eso vamos a seguir adelante con el juicio político (a Noem)", señaló Craig este domingo al canal MS NOW.