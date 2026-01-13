Los Ángeles se moviliza: Masiva protesta exige el fin del "terror del ICE" y denuncia la intervención en Venezuela

(Los Ángeles, 13 de enero de 2026) – Miles de personas inundaron las calles del centro de Los Ángeles (DTLA) este fin de semana en una de las movilizaciones más grandes de los últimos años. La marcha, que culminó frente al Edificio Federal, tuvo un doble propósito: condenar el asesinato de la activista Renee Good en Minneapolis y rechazar la reciente agresión militar masiva de la administración Trump contra Venezuela.

Un frente unido contra la violencia estatal

Bajo el lema "Ni aquí ni allá: No a la agresión de Trump", organizaciones de derechos de los inmigrantes, sindicatos y grupos de solidaridad con América Latina denunciaron lo que califican como una "escalada de violencia imperial". Los manifestantes señalaron que los mismos agentes federales que hoy "terrorizan" a las familias en California son parte del engranaje que ejecutó el bombardeo en Caracas el pasado 3 de enero.

"El asesinato de Renee Good por el ICE es la cara doméstica de los misiles que cayeron sobre el pueblo venezolano", declaró una de las portavoces del movimiento ICE Out of LA durante el mitin en Grand Park.

Exigencia de liberación y soberanía

Un bloque significativo de la comunidad venezolana y latina en Los Ángeles portó carteles exigiendo la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Los manifestantes denunciaron que el traslado del mandatario a una prisión de Nueva York constituye un "secuestro internacional" que vulnera el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin intervención extranjera.

Resistencia en la "Ciudad Santuario"

La protesta ocurre en un clima de alta tensión, luego de que el Gobierno federal amenazara con enviar refuerzos del ICE a Los Ángeles para ejecutar redadas masivas en respuesta a la postura de "Ciudad Santuario" de la alcaldía. En respuesta, los manifestantes realizaron una sentada pacífica bloqueando temporalmente los accesos a los centros de detención locales, enviando un mensaje claro: la ciudad no cooperará con la política de persecución de Washington.

La jornada en Los Ángeles se suma a las multitudinarias marchas en Nueva York, Chicago y Minneapolis, consolidando un frente nacional de resistencia que vincula la lucha por los derechos civiles dentro de EE. UU. con la defensa de la soberanía de Venezuela.

