Ministro Cabello: no hay cifra oficial de fallecidos y el país retoma la normalidad tras el bombardeo

Ministro Diosdado Cabello

13 de enero de 2026.- El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, indicó que el pueblo venezolano ha retomado sus actividades en los distintos sectores de la vida nacional tras el bombardeo estadounidense contra el país.



«Yo creo que el país está tranquilo», afirmó Cabello durante una rueda de prensa, calificando la situación como una «tensa calma» producto de un hecho sin precedentes que se vivió el pasado 3 de enero. «Venezuela no había sido bombardeada nunca; lo que hicieron contra la gente que estaba dormida fue un exabrupto».



Respecto a las matrices de opinión que aseguran que hay poco flujo de personas en las calles o negocios cerrados, el ministro desestimó tales versiones. «Los que reseñan eso nunca han vivido en Venezuela, no saben cómo es un mes de enero aquí. Al venezolano lo embarga una tristeza en enero porque se acabaron las vacaciones», explicó.



Añadió que, aunque existe temor en algunos padres para llevar a sus hijos a clases, es necesario retomar la rutina. «Es normalizar la vida diaria. Quienes no llevaron a los niños ayer fue por miedo, un miedo de padres que no quieren exponer a sus hijos a un nuevo ataque artero y prefieren estar resguardados», argumentó.



No obstante, refirió que el país no se ha detenido y el pueblo sigue cumpliendo con cada una de sus actividades.

Impacto del bombardeo e identificación de víctimas



Por otra parte, el ministro Cabello explicó que el Gobierno nacional aún no ha ofrecido una cifra oficial de víctimas fatales debido a la magnitud de las explosiones. «No hablamos de la cantidad de fallecidos porque las detonaciones fueron tan fuertes que hay personas fragmentadas; es casi imposible identificarlas sin estudios especiales de ADN», en los que están trabajando expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) junto al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Senamecf) y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic).