(VIDEO) Nueva York en pie de lucha: Marcha multitudinaria rechazan a Trump, la violencia del ICE y la agresión militar contra Venezuela

(Nueva York, 13 de enero de 2026) – La Gran Manzana se convirtió en el escenario de una histórica movilización este fin de semana, donde miles de manifestantes unificaron dos reclamos urgentes: justicia por el asesinato de la activista Renee Good en Minneapolis y el cese de la intervención armada de la administración Trump en Venezuela.

La marcha, que recorrió las principales avenidas de Manhattan, denunció que la violencia ejercida por los agentes federales en suelo estadounidense es la "misma cara" de la política exterior agresiva que resultó en el secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Resistencia frente a la Trump Tower

Los manifestantes se concentraron frente a la Trump Tower, exigiendo la disolución inmediata del ICE y el fin de las redadas masivas que han militarizado ciudades como Nueva York y Chicago. "No se puede hablar de libertad en el extranjero mientras se asesina a madres y observadores legales en nuestras calles", expresaron voceros de organizaciones de derechos civiles durante el mitin central.

Solidaridad con el pueblo venezolano

Un bloque destacado de la movilización portó banderas venezolanas y pancartas exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes se encuentran actualmente recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a pocos kilómetros de donde se realizaba la protesta.

Para los organizadores, la coincidencia de las redadas masivas en EE. UU. y el bombardeo a Caracas no es accidental, sino parte de una "estrategia de dominación" que busca silenciar a la clase trabajadora y apropiarse de recursos estratégicos.

Hacia un frente nacional de resistencia

Esta protesta en Nueva York, que se replicó simultáneamente en más de un centenar de ciudades estadounidenses, marca un punto de inflexión. La consigna "Ni una muerte más por el ICE, ni un misil más sobre Venezuela" se ha convertido en el eje de un movimiento que amenaza con paralizar la operatividad de las agencias federales en las llamadas "ciudades santuario", mientras la Casa Blanca intenta gestionar una crisis social interna que no deja de crecer.

Fuentes oficiales: Reportes de redacciones en Nueva York, Comunicados de colectivos de solidaridad con Venezuela y organizaciones de DD. HH. (13/01/2026).