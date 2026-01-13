(VIDEO) "¡Liberen a Maduro!": Miles se movilizan en Roma y toda Italia en rechazo a la agresión de EE. UU.

Movilización frente a la embajada de EEUU en Roma por agresiones militares de EEUU y secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Redes

(Roma, 13 de enero de 2026) – Bajo el clamor de "No queremos un mundo de guerra, queremos un mundo de paz", miles de manifestantes inundaron este sábado las inmediaciones de la embajada de los Estados Unidos en Roma. La movilización, que se replicó en distintas ciudades italianas, marcó la primera gran jornada de protesta en Europa tras cumplirse una semana de la agresión militar en Caracas.

La multitud denunció el ataque perpetrado por Washington y exigió la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Con pancartas que calificaban la operación militar como un "secuestro imperialista", los manifestantes exigieron que se respete la inmunidad de los mandatarios y la soberanía del pueblo venezolano.

"La solidaridad internacional se hace sentir: los pueblos no callan ante la injusticia", fue el mensaje central de las organizaciones sociales y grupos de derechos humanos que lideraron la marcha. Los asistentes enfatizaron que el uso de la fuerza masiva en territorio venezolano crea un precedente peligroso para la estabilidad global.

Estas movilizaciones del 10 de enero ocurren en un momento de alta tensión diplomática en Italia, coincidiendo con el anuncio del canciller Antonio Tajani sobre un "cambio de rumbo" y el restablecimiento del rango de embajador ante la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Mientras el gobierno italiano busca una salida pragmática basada en los intereses energéticos, la calle ha enviado un mensaje de principios, condenando el método de la fuerza y exigiendo el retorno del orden internacional vulnerado el pasado 3 de enero.

Fuentes: Corresponsalía internacional en Roma / Redes de solidaridad con Venezuela (10/01/2026).