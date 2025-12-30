Efemérides 30 de diciembre: Comienza a existir la URSS (1922) – Entra en vigencia la CRBV (1999)

Aquí algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 30 de diciembre: Destacamos las siguientes: Lenin proclama la URSS (1922) .

En Venezuela se aprueba y pone en vigencia la nueva Constitución (CRBV), naciendo así, la Quinta República (1999).

En 2011, Chávez reitera sospechas por "epidemia" de cáncer entre presidentes progresistas.

En 2020, en Argentina, se aprueba legalización del aborto. Siguen efemérides... Hoy es la víspera del fin de año; mañana es 31 de diciembre, Despedida de Año 20245y pasado mañana es Año Nuevo (1º de enero de 2026). Día Internacional del Cine Indio. Generalmente se promueve en las noticias el cine norteamericano y en menor medida el europeo, pero no se suele mostrar mucho el cine de otros países y de otras latitudes del mundo. Los fans del cine producido en la India decidieron que un día como hoy sea dedicado a celebrar el Día Internacional del Cine Indio, con el objetivo de promocionar y difundir las obras cinematográficas de diversos géneros que se han desarrollado en ese país de interesantes tradiciones, que es el segundo más habitado del planeta (después de China). El Día Internacional del Cine Indio fue declarado en 2009 para celebrarse el 30 de diciembre de cada año con el fin de difundir y promocionar en Latinoamérica y España a la industria del Cine de la India. Hacia el año 860 se inicia un 30 de diciembre, según la tradición cristiana, el traslado de los restos del Apóstol Santiago de Jerusalén a la población gallega que sería llamada Santiago de Compostela. Esta información proviene del martirologio de Floro de Lyón, un religioso y escritor que sería el primero en referirse a la devoción a las reliquias de Santiago en el occidente ibérico, luego de que las reliquias fuesen depositadas en un sepulcro sobre el que se erigiría la famosa Catedral de Santiago, en el marco del mito que refiere la aparición de Santiago Apostol para ayudar a los cristianos peninsulares a recuperar los territorios que se encontraban desde hacía siglos bajo ocupación musulmana. A raiz de ello se inician las peregrinaciones de los cristianos a ese lugar. Nace en Bombay (India Británica) Joseph Rudyard Kipling (1865). Fue un escritor y poeta británico. Autor de relatos, cuentos infantiles, novelas y poesía, como la colección de relatos The Jungle Book (El libro de las tierras vírgenes, 1894), la novela de espionaje Kim (1901) el relato corto " The Man Who Would Be King" ("El hombre que pudo ser rey" 1888). Kipling rechazó el premio nacional de poesía Poeta Laureat en 1895, la Orden de Mérito del Reino Unido y el título de Sir de Caballero de la Orden del Imperio Británico en tres ocasiones, pero sí aceptó el Premio Nobel de Literatura de 1907, que lo convirtió en el primer escritor británico en recibirlo, y el ganador del premio Nobel de Literatura más joven hasta ese momento. En Manila, Filipinas se procede a la ejecución por las autoridades españolas, de José Protasio Rizal (1896), médico oftalmólogo y escritor filipino acusado de agitación política. Su muerte desatará movimientos de protesta contra los españoles, hasta convertirse en la Guerra de Liberación de Filipinas. Es considerado el héroe nacional de Filipinas y fundador en 1892 de la Liga Filipina. El 30 de diciembre de 1922, después de que Lenin la proclamase el día anterior el establecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), al ser aprobado por el Congreso de los Soviets en 1922, ésta inmensa nación de naciones comienza a existir, a cinco años de la Revolución Rusa, liderada por Lenin y Trotsky con los bolcheviques. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) fue un Estado federal conformado por varias repúblicas socialistas. Fue creada formalmente el 29 de diciembre de 1922, pero entró en vigor como República el día 30. Pero tras la muerte de Lenin en 1924 y el ascenso de Stalin al poder se fueron acentuando deformaciones burocráticas del primer Estado Obrero en la historia del mundo, llevando a su degeneración y desviación del verdadero modelo de sociedad comunista deliniado por sus líderes y por los soviets. No obstante, durante su existencia, la URSS se mantuvo como una potencia mundial con una economía planificada, aunque no democráticamente sino de manera burocrática, y con una estructura política basada en un sistema de partido único, el Partido Comunista, por encima de la clase obrera soviética. Terminaría en su disolución entre 1990 y 1991. Nace Haydée Santamaría (1923), conocida por su apodo "Yeye", una guerrillera, feminista y política cubana, heroína de la República de Cuba. El 26 de julio de 1953, participó en el asalto al Cuartel Moncada, acción por la que fue encarcelada junto a Melba Hernández. Tras su liberación, fundó el Movimiento 26 de Julio, del que integró su dirección nacional. Trabajó en el Ministerio de Educación. Luego, fundó y dirigió la Casa de las Américas de 1959 hasta su muerte, en 1980. Desde allí, influyó decisivamente en la política cultural del país. Madre de la científica y política cubana Celia Hart Santa María, autora de artículos en Aporrea (fallecida). En 1927 se inaugura la línea "Ginza Line" en Tokio, el primer metro de Japón y Asia. Se oficializa el cambio de nombre del Pico La Columna, en Los Andes vezolanos, por Pico Bolívar en honor al Libertador Simón Bolívar, en una ceremonia al pie del monumento de La Columna y con agua del río Chama (1934). Muere Romain Rolland (1944), escritor francés que ganó el Premio Nobel de Literatura de 1915. Su primer libro fue publicado en 1902, cuando tenía treinta y seis años. Escribió inicialmente para el teatro, dramas históricos y filosóficos, biografías de grandes personalidades. Su obra maestra es Juan Cristóbal (Jean-Christophe, 1904-1912), una novela. Durante la Primera Guerra Mundial defendió posiciones pacifistas, expresadas en algunos de sus escritos. Nace José Visconti (1948), periodista, locutor, presentador de televisión, escritor y profesor universitario venezolano. Figura del periodismo deportivo. Saltó a la fama en Venezuela debido a su trabajo en televisión como presentador deportivo. En el 2014 publicó el libro "Francisco El Papa de los pobres", sobre la vida y obra del padre Jorge Bergoglio, y su camino hasta convertirse en el papa Francisco. Obtuvo muchas de distinciones y premios nacionales de Periodismo Deportivo y académicos. En 1954 en Argentina, el Gobierno de Juan Domingo Perón legaliza la prostitución formalmente prohibida y se crea el Sindicato de Meretrices. En este contexto se dieron enfrentamientos con la Iglesia Católica, en torno a la autorización de prostíbulos, la ley de divorcio y los derechos de los llamados "hijos ilegítimos". Las protestas religiosas fueron muy fuertes y hasta llevaron a la excomunión del Presidente. En 1972, los luchadores vietnamitas y las movilizaciones contra la guerra consiguen que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, detenga los bombardeos en Vietnam del Norte (al menos sobre los poblados civiles) y anuncie conversaciones de paz. Muere D.E. Stevenson (1973), una novelista y escritora británica, prolífica autora de novelas humorísticas y románticas que firmaba como D. E. Stevenson. Comenzó a escribir a los ocho años, en secreto, porque tanto sus padres como la institutriz reprobaban su afición a la literatura. Como mujer no recibió autorización ni apoyo para matricularse en la universidad. Pero aún así se destacará con sus escritos y publicaciones: Peter West, 1923, Listening Valley, 1944, Five Windows, 1953, Anna and her Daughters, 1958, The Blue Sapphire, 1963, The House of the Deer. 1970, entre otros. En 1983 la guerrilla salvadoreña ocupa el principal cuartel del norte de su país, a 60 kilómetros de la capital San Salvador. La Santa Sede y el Estado de Israel firman el acuerdo histórico de reconocimiento mutuo. Establecen relaciones diplomáticas (1993). Vemos hoy con el genocidio israelita en Gaza el resultado de ese reconocimiento. En 1996, en Israel, los cortes presupuestarios de Benjamín Netanyahu, que también gobernaba allí en ese entonces, llevan a la huelga a un cuarto de millón de trabajadores. La reina Isabel II nombra Caballero del Imperio Británico al músico Elton John (1997). Escuchar canciones de Elton John. En Venezuela, se aprueba y pone en vigencia la nueva Constitución, naciendo así, la Quinta República (1999). Se conmemoran 24 años, pero hoy en día y desde hace tiempo, hay sectores de oposición, tanto de derecha como de izquierda, al gobierno de Nicolás Maduro, que consideran que esa Constitución se encuentra "anulada de facto", y que la política de Estado obedece a criterios extra constitucionales. Ver noticia de Aporrea de 2018: www.aporrea.org/actualidad/n336278.html En 2004 en la Argentina, se produce una tragedia en el barrio de Once (Buenos Aires). Se incendia el boliche República de Cromañón (discoteca), a causa de una bengala lanzada en su interior. Mueren 194 personas, en la mayor tragedia no natural de la Argentina. La tragedia concientizó a la sociedad sobre el estado de las discotecas y locales destinados a espectáculos musicales, llevando a una gran revisión por parte del gobierno que resultó en la clausura de una gran cantidad de ellos. En 2005, los prisioneros de la ilegal cárcel mantenida por los EE.UU en Guantánamo (territorio usurpado a Cuba) se encontraban en huelga de hambre. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n71044.html En 2006 en Bagdad (Irak), Saddam Husein es ejecutado en la horca, después de que en 2003 Irak fuese invadido por una coalición de países encabezada por Estados Unidos y el Reino Unido. La invasión se desencadenó a partir de las acusaciones del presidente de Estados Unidos George W. Bush hacia el líder iraquí de poseer armas de destrucción masiva y tener vínculos con la organización terrorista Al-Qaeda. Años después Bush reconocería que las "armas de destrucción masiva" jamás se encontraron (pero sirvió de excusa para esconder las verdaderas intenciones económicas y geopolíticas del imperialismo norteamericano). Ver: www.aporrea.org/actualidad/n88519.html En España, estalla un coche bomba en el terminal 4 del Aeropuerto de Madrid – Barajas. La explosión mata a dos personas (2006) y es atribuida a ETA. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n88540.html En 2007, el Presidente Chávez declara que el año nuevo sería de revisión, rectificación y reimpulso revolucionario, destacando la importancia de la autocrítica. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n106802.html En 2007, EE UU deportaba a más de 23.000 guatemaltecos. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n106817.html Un 30 de diciembre de 2008 Israel le propinaba una Navidad sangrienta al sufrido pueblo palestino. Y en los años 2023 y 2024 ha vuelto a suceder con proporciones genocidas. Ver varias noticias: www.aporrea.org/actualidad/n126251.html www.aporrea.org/actualidad/n126259.html En 2008, las personas muertas por los ataques sumaban centenares y ahora los bombardeos y disparios suman más de 40 mil muertos, al menos la mitad de ellos niños y niñas. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n126296.html En aquellos días de 2008 Israel hasta atacó a barcos con ayuda humanitaria a Gaza, en aguas internacionales y durante la guerra contra Gaza iniciada en 2023 lo ha vuelto a hacer. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n126269.html Por todo ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pedía a Israel cese inmediato de las hostilidades y levantamiento del bloqueo a la Franja de Gaza. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n126261.html Pero no hay limites ni soluciones posibles con el monstruo asesino del Estado de Israel. En 2010, en España: Localizan en Andalucía 614 fosas comunes con 47.000 víctimas del franquismo. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n172208.html En 2010, archivo secreto británico confirma la posesión por Israel de armas nucleares. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n172195.html En 2011, Chávez reitera sus sospechas por "epidemia" de cáncer entre presidentes progresistas. Chávez recordó que Clinton había mandado a escudriñar datos de la salud de Cristina Fernández, revelación hecha por Wikileaks. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n195696.html "Algunos se dan por aludidos por mi reflexión del cáncer que le dio a Lugo, Dilma, Lula y ahora a Cristina", dijo Chávez. Ver: Chávez dice que no acusó a nadie al referirse a cáncer en líderes latinoamericanos pero citó cables secretos revelados por Wikileaks e investigaciones ordenadas por Hilary Clinton sobre la saldud de presidentes latinoamericanos críticos de Washington. En 2019, en Venezuela, el Presidente Maduro declara que: "La implantación del petro (moneda virtual) es un ejemplo para el mundo... es una maravilla y un milagro". Dato para evaluar varios años después. Ver: www.aporrea.org/economia/n350486.html Pareciera que aquel "milagro" se hubiese desinflado. En 2019, en EEUU: Una joven se enfrenta a cadena perpetua por matar al hombre que la violaba y prostituía, pese a actuar en defensa propia frente a agresiones y explotación sexual persistente. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n350476.html En 2019, seis policías chilenos son arrestados por abuso sexual en protestas. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n350487.html En 2020, en Argentina, en jornada histórica aprueba legalización del aborto (hasta las catorce semanas gestación). Ver: www.aporrea.org/internacionales/n361628.html En 2020, la ONU condena el indulto de Trump a cuatro guardias de seguridad que masacraron civiles desarmados, incluyendo niños en Irak en 2007. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n361640.html En 2022, varios partidos opositores de Venezuela acuerdan el fin del "gobierno interino" de Juan Guaidó (PJ, AD y UNT). Ver: www.aporrea.org/oposicion/n379444.html Muere a los 100 años Jimmy Carter, expresidente de EEUU. Ver:

www.aporrea.org/internacionales/n399811.html