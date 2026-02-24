¿Qué significa el giro político hacia Venezuela?

(VIDEO) Richard Wolff: Trump y el Golpe Sorpresa a Venezuela — Análisis Impactante

Por: | | Versión para imprimir

Richhard Wolff: Trump y el golpe secreto a Venezuela

Richhard Wolff: Trump y el golpe secreto a Venezuela

Credito: Agencias

Martes, 24 de febrero de 2026.- Richard Wolff Trump y el Golpe Sorpresa a Venezuela — Análisis Impactantes 24

#RichardWolff, #PolíticaInternacional, #Venezuela, #Trump,Sumérgete en un potente análisis político y económico con Prof. Richard D. Wolff que desmonta la estrategia de EE. UU. y Donald Trump frente a Venezuela. En esta conferencia de ~25 min, Wolff explora cómo la política externa de Estados Unidos está cambiando, por qué el poder estadounidense se está erosionando a nivel global y cómo Venezuela se ha convertido en un símbolo de resistencia y juego geopolítico.

Wolff proporciona contexto sobre sanciones fallidas, alianzas emergentes con China y Rusia, y la importancia del petróleo venezolano en la economía mundial. Una visión profunda para entender el futuro del poder global y los verdaderos intereses detrás de las acciones de Estados Unidos.

0:00 Introducción y la gran pregunta sobre EE. UU.
2:15 ¿Qué significa el giro político hacia Venezuela?
5:40 ¿Por qué las sanciones están fallando?
9:10 Debilitamiento de la influencia estadounidense
12:45 Alianzas multipolares en crecimiento
16:20 Venezuela: petróleo y nuevas rutas comerciales
19:05 Venezuela como símbolo de resistencia
22:10 Credibilidad global en declive
24:00 Conclusiones y futuro del orden mundial

Por Qué Ver Este Video

✔ Descubre por qué la influencia estadounidense está en declive
✔ Entiende el papel estratégico del petróleo venezolano
✔ Conoce el impacto global de las sanciones y conflictos
✔ Aprende cómo China y Rusia moldean la geopolítica
✔ Perspectiva crítica de un reconocido profesor de economía

???? Keywords

Richard Wolff, discurso política, Trump y Venezuela, intervención EE.UU., petróleo venezolano, sanciones internacionales, declive del poder estadounidense, alianzas China Rusia, orden multipolar, análisis geopolítico, economía global 2026, crisis política, resistencia Latinoamérica, estrategia exterior EE.UU., impacto del petróleo, geopolítica actual, noticias de Venezuela, política internacional en español, conferencia de Richard Wolff, teoría política, balance global de poder, políticas energéticas, futuro del mundo, globalización y poder, análisis crítico político



#RichardWolff, #PolíticaInternacional, #Venezuela, #Trump, #Geopolítica, #EEUU, #EconomíaGlobal, #Petróleo, #Sanciones, #InfluenciaGlobal, #Multipolaridad, #China, #Rusia, #Mundo2026, #CrisisGlobal, #NoticiasPolíticas, #AnálisisEconómico, #PoderMundial, #DerechaEEUU, #Intervención, #CambioGlobal, #LatAm, #Política2026, #OrdenMundial, #VenezuelaHoy, #RelacionesInternacionales, #washington



Richard Wolff, Venezuela análisis, Trump política, EUA Venezuela, petróleo global, sanciones económicas, poder mundial, geopolítica 2026, multipolaridad global, relaciones internacionales, economía y política, declive de EE.UU., China y Rusia, resistencia venezolana, política Latinoamérica, noticias políticas, análisis económico Wolff, conferencia política, orden mundial en cambio, política exterior USA, petróleo venezolano, Venezuela y Trump, política global actual, EE.UU influencia, poder económico mundial


Esta nota ha sido leída aproximadamente 1011 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Otras noticias sobre el tema Secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Venezuela en el Exterior


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad


Revise noticias similares en la sección:
Economía