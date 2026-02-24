(VIDEO) Richard Wolff: Trump y el Golpe Sorpresa a Venezuela — Análisis Impactante

Martes, 24 de febrero de 2026.- Richard Wolff Trump y el Golpe Sorpresa a Venezuela — Análisis Impactantes 24#RichardWolff, #PolíticaInternacional, #Venezuela, #Trump,Sumérgete en un potente análisis político y económico con Prof. Richard D. Wolff que desmonta la estrategia de EE. UU. y Donald Trump frente a Venezuela. En esta conferencia de ~25 min, Wolff explora cómo la política externa de Estados Unidos está cambiando, por qué el poder estadounidense se está erosionando a nivel global y cómo Venezuela se ha convertido en un símbolo de resistencia y juego geopolítico.Wolff proporciona contexto sobre sanciones fallidas, alianzas emergentes con China y Rusia, y la importancia del petróleo venezolano en la economía mundial. Una visión profunda para entender el futuro del poder global y los verdaderos intereses detrás de las acciones de Estados Unidos.0:00 Introducción y la gran pregunta sobre EE. UU.2:15 ¿Qué significa el giro político hacia Venezuela?5:40 ¿Por qué las sanciones están fallando?9:10 Debilitamiento de la influencia estadounidense12:45 Alianzas multipolares en crecimiento16:20 Venezuela: petróleo y nuevas rutas comerciales19:05 Venezuela como símbolo de resistencia22:10 Credibilidad global en declive24:00 Conclusiones y futuro del orden mundialPor Qué Ver Este Video✔ Descubre por qué la influencia estadounidense está en declive✔ Entiende el papel estratégico del petróleo venezolano✔ Conoce el impacto global de las sanciones y conflictos✔ Aprende cómo China y Rusia moldean la geopolítica✔ Perspectiva crítica de un reconocido profesor de economía???? KeywordsRichard Wolff, discurso política, Trump y Venezuela, intervención EE.UU., petróleo venezolano, sanciones internacionales, declive del poder estadounidense, alianzas China Rusia, orden multipolar, análisis geopolítico, economía global 2026, crisis política, resistencia Latinoamérica, estrategia exterior EE.UU., impacto del petróleo, geopolítica actual, noticias de Venezuela, política internacional en español, conferencia de Richard Wolff, teoría política, balance global de poder, políticas energéticas, futuro del mundo, globalización y poder, análisis crítico político#RichardWolff, #PolíticaInternacional, #Venezuela, #Trump, #Geopolítica, #EEUU, #EconomíaGlobal, #Petróleo, #Sanciones, #InfluenciaGlobal, #Multipolaridad, #China, #Rusia, #Mundo2026, #CrisisGlobal, #NoticiasPolíticas, #AnálisisEconómico, #PoderMundial, #DerechaEEUU, #Intervención, #CambioGlobal, #LatAm, #Política2026, #OrdenMundial, #VenezuelaHoy, #RelacionesInternacionales, #washingtonRichard Wolff, Venezuela análisis, Trump política, EUA Venezuela, petróleo global, sanciones económicas, poder mundial, geopolítica 2026, multipolaridad global, relaciones internacionales, economía y política, declive de EE.UU., China y Rusia, resistencia venezolana, política Latinoamérica, noticias políticas, análisis económico Wolff, conferencia política, orden mundial en cambio, política exterior USA, petróleo venezolano, Venezuela y Trump, política global actual, EE.UU influencia, poder económico mundial