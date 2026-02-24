Delcy Rodríguez alerta sobre interpretaciones erróneas de la Ley de Amnistía y revelará pruebas de conspiraciones gestadas desde el exterior

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, emitió un pronunciamiento sobre la existencia de sectores en el extranjero con la intención de perjudicar la paz del país.



La funcionaria señaló que, tras la publicación de la Ley de Amnistía, se han registrado posturas diferenciadas. Indicó que mientras grupos de la oposición han manifestado su respaldo a la medida, otros operadores políticos ubicados en hoteles de Estados Unidos y Europa organizan acciones para interrumpir el proceso de reconciliación en el territorio.



"Tengo conocimiento de planes que voy a mostrar al país en su oportunidad", declaró Rodríguez. En su intervención, afirmó que las autoridades impedirán que intereses de grupos se impongan sobre la voluntad de paz de la población.



Asimismo, la presidenta encargada hizo mención a los sucesos de la denominada «Batalla de los Puentes», ocurridos hace siete años, como referencia de la respuesta ante las operaciones de asistencia en frontera. Al concluir, ratificó que la diplomacia y la cooperación en materia de economía constituyen las vías para el tratamiento de las divergencias en el ámbito de la geopolítica.