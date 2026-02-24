Mantenimiento correctivo en redes garantiza telecomunicaciones en Apure

24 de febrero de 2026.'Cantv en el estado Apure realizó diversas maniobras de mantenimiento correctivo en los medios de transmisión, para garantizar la conectividad a familias, comercios e instituciones públicas de los municipios Biruaca y Rómulo Gallegos, informó Comunicaciones CANTV.

El personal especializado de la Empresa ejecutó un abordaje en la central telefónica de Biruaca, donde se ejecutaron labores de adecuación en dos nodos de nueva generación para restablecer y optimizar los servicios de telefonía fija e Internet a más de mil suscriptores.

*Despliegue en Elorza*

En el municipio Rómulo Gallegos de la entidad apureña, también se desarrolló un despliegue de Cantv para atender reportes de la VenApp del 1x10 del Buen Gobierno en la parroquia Elorza.

Nazareth Ojeda, jefa de UBCH Manuel Antonio Nieves, destacó el trabajo del personal técnico para la restitución de las telecomunicaciones a cerca de 150 familias.

"Este abordaje viene a atender lo que es una necesidad colectiva de los habitantes de Elorza y agradecemos mucho al personal de Cantv por eso" indicó la líder comunal.

La Empresa mantiene el despliegue en las diferentes localidades llaneras en el marco del Plan Integral de Resolución de Averías, para interconectar los diversos sectores productivos y sociales del país.