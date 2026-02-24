Inversiones petroleras podrían reactivar el 90% de 400 empresas en la Costa Oriental del Lago

Manuel Polanco, presidente (e) de la Cámara de Comercio e Industria de Cabimas, informó que ya inició el censo anunciado para las empresas del sector, bajo la modalidad de encuesta entre las cámaras de comercio y producción de la Costa Oriental del Lago.

Estimaciones de la Cámara de Industria y Comercio de Cabimas indican que las inversiones petroleras para incentivar la industria de hidrocarburos de Venezuela impactarían positivamente en la reactivación del 90% de unas 400 empresas del sector en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, en Zulia.

Manuel Polanco, presidente encargado del gremio, explicó que tras la aprobación de la Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos crecieron las expectativas por inversiones en la zona, una de las principales en el país en materia petrolera.

«Tenemos más de 400 empresas de servicios, desde modestas hasta las más grandes. Alrededor del 90% están inactivas por una razón u otra. Algunas se encuentran inactivas por falta de actividad, por expropiación o por falta de capital. Sin embargo, están a disposición para su reactivación», comentó el dirigente gremial.

Polanco aseveró que ya inició el censo anunciado para las empresas del sector, bajo la modalidad de encuesta entre las cámaras de comercio y producción de la Costa Oriental del Lago.

El objetivo es hacer un registro y levantar una data sobre el estatus actual de cada una de las empresas y cuáles podrían reactivarse de forma más expedita, dijo en entrevista para Fedecámaras Radio.