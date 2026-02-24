(VIDEOS) La situación de pre-guerra en Irán, ante la movilización militar estadounidense, se intensifica y se agrava su tensión

Martes, 24 de febrero de 2026.- A pesar de un esfuerzo diplomático que se está realizando en conversaciones que se llevan a cabo e Suiza, la situación de pre-guerra en Irán ante la movilización de fuerzas norteamericanas a la región se ha intensificado gravemente, todo parece indicar que estamos muy cerca de un ataque es inminente.Las condiciones que los Estados Unidos pretenden imponerles al gobierno iraní, se perfilan como prácticamente imposibles de cumplir y han sido calificadas por analistas internacionales como ridículas.Es un acuerdo de paz o una invitación directa a la guerra.La lista de exigencias parece sacada de un guión de rendición absoluta; se le pide a Irán que detenga todo enriquecimiento de uranio y que además, le entregue su uranio ya procesado a los Estados Unidos. Pero eso no es todo, exigen que los misiles iraníes tengan un alcance máximo de solo 300 Km y que corten de inmediato el apoyo a sus aliados regionales como Jesbolá, Jamás y los Hautis.Básicamente le piden a una potencia regional que se desarme por completo y pierda toda su influencia en el Medio Oriente.Aquí es donde surge la gran contradicción: ¿tiene Estados Unidos el derecho moral de poseer armas de destrucción masiva mientras prohibe que otros desarrollen tecnología nuclear,Richard Wolff: BRUTAL AMENAZA de IRAN y RUSIA a ESTADOS UNIDOS que TENSA la SITUACIONEl contenido presentado en Wolff Noticias tiene fines informativos y educativos. Los análisis, opiniones e interpretaciones expresadas en este canal están inspirados en enfoques económicos ampliamente conocidos, incluyendo perspectivas como las del profesor Richard Wolff, pero no representan declaraciones oficiales, ni están afiliadas, patrocinadas o aprobadas por él ni por ninguna institución académica.La información compartida no constituye asesoría financiera, legal ni profesional. Cada espectador debe realizar su propio análisis y consultar a especialistas antes de tomar decisiones basadas en estos contenidos.Wolff Noticias no se hace responsable por decisiones tomadas a partir de la interpretación del material presentado en los videos.