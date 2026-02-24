(VIDEOS) La situación de pre-guerra en Irán, ante la movilización militar estadounidense, se intensifica y se agrava su tensión

Las condiciones que los Estados Unidos pretenden imponerles al gobierno iraní, se perfilan como prácticamente imposibles de cumplir y han sido calificadas por analistas internacionales como ridículas.
Es un acuerdo de paz o una invitación directa a la guerra.
La lista de exigencias parece sacada de un guión de rendición absoluta; se le pide a Irán que detenga todo enriquecimiento de uranio y que además, le entregue su uranio ya procesado a los Estados Unidos. Pero eso no es todo, exigen que los misiles iraníes tengan un alcance máximo de solo 300 Km y que corten de inmediato el apoyo a sus aliados regionales como Jesbolá, Jamás y los Hautis.
Básicamente le piden a una potencia regional que se desarme por completo y pierda toda su influencia en el Medio Oriente.
Aquí es donde surge la gran contradicción: ¿tiene Estados Unidos el derecho moral de poseer armas de destrucción masiva mientras prohibe que otros desarrollen tecnología nuclear,
