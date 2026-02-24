Pérez Esquivel califica a Trump de «dictador global» y exige frenar su política guerrerista

El Nobel de la Paz denunció ante Barack Obama el asedio contra Cuba, el secuestro de Nicolás Maduro y el genocidio en Palestina.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta abierta al exmandatario Barack Obama para denunciar las políticas de Donald Trump.

En la misiva, calificó al actual presidente estadounidense como un "dictador global" y el "terrorista número uno".

Pérez Esquivel advirtió que Washington está empujando al mundo hacia el abismo de una guerra nuclear, rompiendo con los principios básicos del derecho internacional.

Un punto crítico de la denuncia es el endurecimiento del bloqueo contra Cuba. El Nobel señaló que Trump intenta "ahogar económicamente" a la isla al impedir la llegada de suministros vitales como el petróleo.

Repudió que se pretenda someter al pueblo cubano mediante el hambre y el chantaje por la fuerza de las armas. En este sentido, instó a Obama a retomar la senda del diálogo que inició en su momento para evitar mayores daños.

Respecto a Venezuela, el intelectual denunció la agresión militar perpetrada el pasado 3 de enero, calificándola como una invasión directa. Acusó a Trump por el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, quienes permanecen retenidos en EE. UU. sin garantías jurídicas.

En tal sentido, Pérez Esquivel exigió la liberación inmediata de los líderes y recordó que América Latina y el Caribe deben respetarse como una «Zona de Paz».

La carta también aborda la situación en el Medio Oriente, responsabilizando a Trump de complicidad en el genocidio contra el pueblo palestino. El Nobel criticó que se permita la impunidad de Benjamín Netanyahu, pese a las acusaciones de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. Denunció que esta política de fuerza ignora sistemáticamente las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuenta con la complicidad de ciertas potencias europeas.

Pérez Esquivel también cuestionó la persecución masiva contra los inmigrantes y las amenazas de hegemonía sobre países como México, Brasil, Nicaragua e Irán. Subrayó que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino el resultado directo de la justicia social y el respeto soberano.

Alertó que la irresponsabilidad de la actual administración estadounidense pone en riesgo la estabilidad de todo el hemisferio y la seguridad global.

Exhortó a Obama a usar su influencia para movilizar al Congreso estadounidense y revertir estas políticas totalitarias. El Nobel argentino confía en que surja una nueva "rebelión de conciencia" dentro del pueblo estadounidense, similar a la ocurrida durante la guerra de Vietnam. Concluyó llamando a construir un contrato social que priorice la dignidad humana sobre los intereses guerreristas de las élites de Washington.