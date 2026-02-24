Canciller de Venezuela alerta sobre la amenaza inminente de un conflicto bélico mundial

Yván Gil exhortó en una reunión del Grupo de Amigos de la Carta de la ONU en Ginebra a defender el instrumento como garante de paz y estabilidad global

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, durante una reunión del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), capítulo Ginebra, alertó que el mundo se encuentra amenazado por el estallido de una guerra sin precedentes, siendo un «milagro que hoy no estén volando misiles e incluso ojivas nucleares entre continentes producto de la inobservancia del derecho internacional».

«La amenaza es real, es inminente, sigue allí al igual que los actores y factores que parecen empujar a algunos líderes políticos y mundiales hacia esa dirección», expresó, haciendo referencia a la importancia del Grupo de Amigos para la promoción y defensa de la Carta de la ONU, como garante de la paz y estabilidad global.

El canciller precisó que el sistema multilateral y toda su arquitectura institucional normativa está bajo ataque. «La Carta de las Naciones Unidas está bajo fuego constante por parte de quien hoy, 80 años después, la considera un estorbo para sus planes hegemónicos. No olvidemos que la agresión militar contra Venezuela en enero pasado, lo fue también contra el (país) coordinador del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU».

El diplomático venezolano puntualizó que, pese al escenario sombrío, también existen «oportunidades para la esperanza y para repensar nuestro rol individual y colectivo a favor de la causa de los pueblos, de la vida y de la paz; y el Grupo de Amigos es una de esas oportunidades».

El encuentro se desarrolló en el marco del 61.º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU se lanzó oficialmente en Nueva York, Estados Unidos, el 6 de julio de 2021, con el fin de robustecer el poder del multilateralismo para la resolución global de problemas o situaciones específicas.

«Creemos que algo debemos hacer como colectivo para salvar la humanidad de la barbarie, de la mentira, de la imposición. Entonces, elevemos nuestras propuestas para el fortalecimiento y la expansión de nuestro grupo en todos los ámbitos del multilateralismo», reflexionó el ministro, indicando que la constante violación del derecho internacional causa indignación en los pueblos, lo que obligó precisamente a «varios gobiernos europeos a dejar de apoyar directa o indirectamente el genocidio en Gaza y levantar la voz por el reconocimiento del Estado de Palestina".

Rusia reitera su respaldo a Venezuela

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Dmitri Liubinski, reiteró en el encuentro el apoyo «incondicional» a las autoridades legítimas de Venezuela en sus pasos para proteger la soberanía y los intereses nacionales del país.

«Debe garantizarse a la República Bolivariana el derecho a decidir su propio destino sin injerencias externas. La agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero, que mató a más de 100 personas y secuestró al presidente legítimo, es una violación flagrante del derecho internacional, incluida la carta de la ONU», señaló en la reunión de alto nivel del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, en Ginebra.

Igualmente, el diplomático calificó de inaceptables «las ejecuciones extrajudiciales» de Estados Unidos en el Caribe que se producen como resultado del hundimiento de barcos bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, también «las medidas coercitivas unilaterales que se han aplicado contra Venezuela desde hace décadas están adoptando formas cada vez más sofisticadas. Los canales de exportación de petróleo venezolano ahora se están reorientando a la fuerza hacia los Estados Unidos, lo que socava significativamente el bienestar de los ciudadanos y la situación humanitaria en el país».

Asimismo, instó a Washington a liberar inmediatamente al presidente Venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. «Siempre hemos defendido el respeto a la soberanía de Venezuela y la solución pacífica de todas las diferencias», afirmó Liubinski.