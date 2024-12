Muere a los 100 años Jimmy Carter, el expresidente de EEUU

Jimmy Carter Credito: Atlanta Journal-Constitution

30-12-24.-El expresidente estadounidense Jimmy Carter murió a los 100 años, informó el domingo el 'Atlanta Journal-Constitution'. El hijo de Carter, James, dijo que su padre murió en su casa en Plains, Georgia, pero no dio una causa inmediata, informó el 'Washington Post'. Carter fue presidente entre 1977 y 1981 y vivió más tiempo después de su mandato que cualquier otro presidente estadounidense.



Jimmy Carter, el 39º presidente de Estados Unidos, falleció pacíficamente el domingo en su hogar de Plains, Georgia, rodeado de su familia. Con su partida a los 100 años de edad, el mundo despide a un líder que transformó el papel del expresidente estadounidense en un símbolo de paz y derechos humanos globales.



De cultivar cacahuetes a líder mundial



Carter emergió en la escena política estadounidense como un gobernador demócrata moderado de Georgia en un momento crucial de la historia. Su victoria presidencial en 1976 llegó tras el escándalo de Watergate y la Guerra de Vietnam, cuando los estadounidenses anhelaban un liderazgo transparente y honesto.



Su promesa más memorable resonó profundamente: "Si alguna vez les miento, si alguna vez hago una declaración engañosa, no voten por mí. No merecería ser su presidente".



Logros presidenciales y desafíos



Durante su mandato presidencial, Carter logró avances significativos en política exterior, destacando los Acuerdos de Camp David que establecieron la paz entre Egipto e Israel. Su administración también marcó hitos importantes en política energética y derechos civiles, estableciendo los Departamentos de Energía y Educación, y nombrando números récord de mujeres y minorías para cargos federales.



Sin embargo, su presidencia enfrentó severos desafíos, incluyendo una inflación de dos dígitos y la crisis de los rehenes en Irán, que duró 444 días. Aunque todos los rehenes fueron liberados con vida, la crisis contribuyó significativamente a su derrota electoral frente a Ronald Reagan en 1980.



Un nuevo modelo de expresidente



Tras dejar la Casa Blanca, Carter y su esposa Rosalynn fundaron el Centro Carter en 1982, transformando radicalmente el papel del expresidente. Sus esfuerzos incansables por la paz y los derechos humanos le valieron el Premio Nobel de la Paz en 2002. El Centro Carter ha supervisado más de 113 elecciones globales y ha liderado importantes iniciativas de salud pública.



Legado personal y familiar

Jimmy Carter compartió 77 años de matrimonio con Rosalynn Carter, quien falleció en noviembre de 2023. Juntos construyeron un legado de servicio público, incluyendo su trabajo con Habitat for Humanity hasta bien entrados sus 90 años. Carter publicó más de 30 libros y mantuvo su influencia en la política estadounidense hasta sus últimos días.



Tras su diagnóstico de cáncer en 2015, Carter reflejó su paz interior declarando: "He tenido una vida maravillosa. He tenido miles de amigos y una existencia emocionante, aventurera y gratificante".

