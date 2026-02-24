(VIDEO) Fiscal General de la República Tarek William Saab: “Cerca de 3 mil personas han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía"

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, subrayó que "aproximadamente tres mil personas" han sido beneficiadas directamente con la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.



A través de una entrevista concedida a Venezolana de Televisión, Saab informó que se trata de ciudadanos que se encontraban procesados por distintos delitos y que hasta el momento mantenían medidas cautelares, libertades condicionales o regímenes de presentación.

"Ahora bien, con la Ley de Amnistía ya no tienen estos delitos. Les sobreseyó esas causas en base a lo que establece la ley", expresó.

La máxima autoridad del Ministerio Público calificó lo que sucede como un "hecho trascendental" y destacó el despliegue, así como el trabajo ininterrumpido por parte de los funcionarios para dar una respuesta oportuna a los casos.

"Es para que tú veas el trabajo en tres días del Ministerio Público, incluyendo las madrugadas de sábado, domingo y lunes (…) se han estado revisando listas que tiene el Ministerio Público en su sistema de actualización de datos en función de las tramas y las causas que allí están establecidas", detalló el Fiscal General de la República.

También expresó que este proceso se realiza en coordinación entre el Ministerio Público que es quien solicita y el Poder Judicial, quien ejecuta.



"¿Quién tiene la oportunidad de revisar y de solicitar en este caso? ¿Quién tiene la oportunidad de decir: "esto está ajustado"?, el tribunal", aclaró.

Consolidación de paz entre los venezolanos



Por otra parte, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, enfatizó que la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática busca consolidar la paz entre los venezolanos. Sin embargo, advirtió que no permitirán que el proceso de reencuentro nacional sea malinterpretado por algunos sectores.



"No sería humano ni sano que, luego de todas las acciones emprendidas por el Estado venezolano durante los últimos dos meses orientadas al reencuentro nacional, la respuesta fuese reincidir en la violencia", sentenció.

Saab calificó cualquier intención de retomar la agenda violenta como una conducta de "sectores alienados". Aseguró que el 100% del pueblo venezolano hoy elige la reconciliación y la convivencia democrática.