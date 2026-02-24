(VIDEO) Oliver Blanco buscará un relanzamiento de las relaciones internacionales de Venezuela en un «nuevo escenario»

Oliver Blanco, quien ayer fue designado por Delcy Rodríguez como viceministro para Europa y América del Norte, dijo este martes, 24 de febrero, que su función estará enmarcada en una agenda de «relanzamiento» de las relaciones internacionales de Venezuela, bajo un enfoque de «respeto a la dignidad nacional» en un «nuevo escenario».

Durante una entrevista con Noticiero Venevisión, Blanco aseguró que la agenda internacional del gobierno interino de Delcy Rodríguez buscará nuevos mecanismos de cooperación, en su caso con Europa y América del Norte, para el «bienestar del pueblo venezolano».

Por otra parte, Blanco reiteró su comentario del lunes, respecto a que no milita en ningún partido vinculado al chavismo.

Reafirmó, en ese sentido, que su designación como viceministro es un «gesto positivo» de Delcy Rodríguez, al considerar que muestra una señal de apertura y » consideración, no hacia un partido de la oposición, sino hacia la juventud venezolana».

También celebró como «gestos» significativos la Ley de Amnistía, el programa de Convivencia Nacional y el anuncio de reapertura de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

De igual manera, Blanco afirmó tener una relación de respeto y confianza con Rodríguez.

En repetidas ocasiones durante la entrevista, el funcionario señaló que su tarea estará enfocada en un nuevo relacionamiento de Venezuela con el exterior en un contexto «diferente» e «inédito», en alusión a la situación política tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Su nombramiento

El lunes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la designación de Blanco como viceministro para Europa y América del Norte.

Oliver Blanco respondió en un comunicado público agradeciendo a Rodríguez la designación: «No milito en el partido de gobierno y por eso valoro esta decisión, que expresa la posibilidad de abrir espacios a distintas visiones al servicio del país y que se inscribe en la vocación y liderazgo que ha mostrado la presidenta encargada de promover la unidad nacional, en un momento donde la construcción de confianza y diálogo es central para nuestro futuro».

Blanco destacó que asume la responsabilidad «con la convicción de que Venezuela puede superar la confrontación y reencontrarse en la construcción de un futuro mejor: un país próspero y de respeto y garantías para todos; donde nuestras familias —dentro y fuera de nuestras fronteras— puedan abrazarse; donde la diversidad y las minorías conquisten nuevas reivindicaciones y derechos; y donde mi generación y las venideras puedan construir su futuro con paz duradera y progreso económico».

Oliver Blanco es licenciado en Estudios Internacionales egresado de la Universidad Central de Venezuela, y actualmente es maestrante en Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Metropolitana.