"La mente como campo de batalla": jóvenes reflexionan sobre la guerra cognitiva en taller comunitario

24 de febrero de 2026.- En las instalaciones de la comunidad se llevó a cabo el taller–conversatorio "La mente como campo de batalla", un espacio formativo dirigido a los jóvenes del movimiento Juntos Todo es Posible, enfocado en el análisis de la llamada guerra cognitiva y sus implicaciones en la sociedad actual.

La actividad contó con la participación del profesor Orlando Rodríguez, docente de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Sur del Lago Jesús María Semprún (UNERS), quien abordó una de las amenazas más silenciosas —pero potencialmente más peligrosas— de nuestra era: la manipulación informativa y la disputa por el control de la percepción colectiva.

Desarmando la manipulación

Lejos de tratarse de una charla meramente teórica, el encuentro se planteó como un ejercicio de defensa integral. Durante su intervención, el profesor Rodríguez explicó cómo, a través de redes sociales y matrices de opinión orquestadas, se puede intentar erosionar la capacidad crítica de la población, dificultando la distinción entre información verificada y propaganda.

Los jóvenes participantes calificaron la jornada como un espacio de aprendizaje y reflexión, destacando la importancia de fortalecer el pensamiento crítico frente a los desafíos comunicacionales contemporáneos. En un contexto marcado por la inmediatez digital, el taller invitó a cuestionar contenidos, verificar fuentes y asumir una postura activa ante los mensajes que circulan en el entorno virtual.

La actividad reafirma el compromiso de la comunidad y de la juventud organizada en la construcción de una ciudadanía informada, consciente y preparada para enfrentar los retos de la comunicación en tiempos de alta exposición mediática.