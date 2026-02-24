Nace el primer bebé de un útero trasplantado de una fallecida en Reino Unido

Es la segunda mujer en el Reino Unido que da a luz tras un trasplante de útero y la primera después de recibir el órgano de una donante fallecida. Credito: Agencias

Una mujer se ha convertido en la primera del Reino Unido en dar a luz tras un trasplante de útero de una donante fallecida, un nuevo hito importante para el pionero programa de investigación del país.

Grace Bell, que nació sin útero, dio a luz por cesárea a un niño sano, Hugo Richard Norman Powell, en el hospital Queen Charlotte's and Chelsea en diciembre de 2025.

Es la segunda mujer en el Reino Unido que da a luz tras un trasplante de útero y la primera después de recibir el órgano de una donante fallecida. El equipo de investigación cree que Hugo es el tercer bebé nacido en Europa tras un trasplante de útero de donante fallecida.

"No hay palabras para agradecer lo suficiente a mi donante y a su familia. Su amabilidad y su altruismo hacia una completa desconocida son la razón por la que he podido cumplir mi sueño de toda la vida de ser madre", dijo Bell. "Espero que sepan que mi hijo siempre conocerá su increíble regalo y el milagro que lo trajo a este mundo", añadió.

Cómo fue posible el trasplante

El trasplante se realizó en el marco del estudio británico de investigación sobre trasplante de útero (INSITU), un programa aprobado y financiado por la organización benéfica Womb Transplant UK.

Los padres de la donante expresaron su "enorme orgullo por el legado" que deja su hija. "Mediante la donación de órganos ha dado a otras familias el valioso regalo del tiempo, la esperanza, la recuperación y ahora la vida".

Después de la cirugía de trasplante, Bell se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro y a la transferencia de embriones en la clínica de fertilidad Lister de Londres, antes de ser seguida de cerca durante todo el embarazo.

El profesor Richard Smith, codirector del equipo británico de investigación sobre trasplante de útero, afirmó: "Me alegro muchísimo por Grace, Steve y su familia. Fue maravilloso estar en el parto y ver llegar al mundo al pequeño Hugo, después de nuestro recorrido con esta familia y de los muchos años de investigación que nos han llevado hasta este momento".

"Esto solo fue posible gracias a la generosidad de la familia de la donante, que decidió donar tras la trágica pérdida de su propia hija. Esa decisión desembocó finalmente en el nacimiento de un niño sano. Les estaré siempre agradecido, igual que a todas las familias que han apoyado nuestro programa hasta ahora", añadió.

Un gran hito

Isabel Quiroga, codirectora del equipo británico de investigación sobre trasplante de útero, señaló: "Es un gran hito, que da más esperanza a las mujeres que no tienen útero y quieren formar una familia. Es el único tratamiento que les permite gestar y dar a luz a su propio hijo, y ofrece otra opción junto con la adopción o la gestación subrogada".

Bell confía en que este avance ayude a otras mujeres en el futuro: "Mi esperanza es que algún día esta vía para ser madre sea mucho más accesible, para que otras personas puedan tener la misma oportunidad que he tenido yo".