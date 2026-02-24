(VIDEO) El mito de Venezuela. Por Fabrizio Mejía Madrid

Martes, 24 de febrero de 2026.- El mito de Venezuela. Por Fabrizio MejíaVenezuela no es una dictadura. Chávez ganó su primera elección con 56% de los votos. La reelección con 63% en 2006 pero, al siguiente año, perdió el plebiscito de su Constitución para una Venezuela “comunal”.Maduro perdió la mayoría en el Congreso en 2013 y su oposición, desubicada como siempre, sintió que desde ahí podía nombrar a otro presidente, un tal Juan Guaidó. Las buenas conciencias, las que quieren quedar como demócratas y liberales consecuentes, repitieron desde el inicio del cambio en Venezuela, en 1999, que era un dictadura porque Chávez era un militar.Luego, cuando bajaron los precios del petróleo en 2014, empezaron a hablar de pobreza de los venezolanos sin jamás hablar de las más de mil sanciones económicas, congelamientos de activos, robo del oro depositado en Gran Bretaña, imposibilidad de comerciar libremente, prohibición de utilizar alguna pieza de motor, electrónica o satelital que tuviera una patente norteamericana.