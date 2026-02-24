Venezuela y Cuba reafirman hermandad y solidaridad mutua

Venezuela y Cuba reafirmaron sus relaciones de hermandad y solidaridad mutua durante la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH). Así lo destacó el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, tras una reunión sostenida con su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

«En esta ocasión, reafirmamos nuestra hermandad y solidaridad mutua como naciones comprometidas con la defensa de su soberanía, autodeterminación y la verdad de nuestros pueblos», escribió Gil en redes digitales.

En tanto, el canciller cubano destacó que, durante el intercambio, fue resaltada la histórica solidaridad y cooperación existentes entre ambos países, así como la voluntad de continuarlas.

En lo que va de año, Cuba y Venezuela han enfrentado la escalada de las agresiones del imperialismo estadounidense.

La patria bolivariana fue brutalmente atacada la madrugada del 3 de enero con una serie de bombardeos sobre zonas pobladas de Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua. La invasión ejecutada por tropas estadounidenses bajo órdenes del presidente Donald Trump dejó un saldo de más de 100 víctimas mortales, entre civiles y militares. Durante el ataque armado fueron secuestrados el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente y diputada a la Asamblea Nacional Cilia Flores.

El brutal bombardeo también ocasionó grandes daños materiales, incluyendo la destrucción de 85 contenedores que albergaban materiales críticos para pacientes renales en Puerto La Guaira, pertenecientes al Programa de Diálisis y Nefrología del IVSS y destinados a la atención de más 9 mil pacientes.

Tras la agresión armada contra Venezuela, Estados Unidos también arreció sus ataques contra el Gobierno y pueblo cubano. El 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a cualquier producto proveniente de países que directa o indirectamente vendan o proporcionen de otro modo petróleo a la isla caribeña.

La medida, que se inscribe en la política histórica de bloqueo comercial, económico y financiero de los Estados Unidos contra Cuba ha sido calificada como un intento deliberado de ahogamiento económico.

Tras la publicación de la Orden Ejecutiva, Venezuela manifestó su respaldo a Cuba y rechazó la pretensión estadounidense de imponer medidas punitivas a los países que decidan mantener relaciones comerciales legítimas con la isla caribeña.

«El libre comercio es un principio medular de las relaciones económicas internacionales entre Estados soberanos, y no puede estar sujeto a ningún tipo de coacción que impida el libre intercambio de bienes y servicios», manifestó el Gobierno Bolivariano en un comunicado.



