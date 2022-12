(VIDEO) PJ, AD y UNT reiteraron este #30 Dic el fin de la figura del "gobierno interino" de Guaidó

30-12-22.-Un total de 72 diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015, pese a que el periodo de esta, de acuerdo a los márgenes establecidos en la Constitución, terminó en 2020, aprobaron en segunda y última discusión la eliminación del interinato, mientras 29 votaron por mantenerlo. Hubo 8 votos salvados.La derrota política para Guaidó, el rostro opositor al gobierno de Maduro ante la comunidad internacional, ocurre cuando la oposición planea unas elecciones primarias en las que definirá quién se enfrentará a Maduro en los comicios que se esperan para 2024.Los 29 votos en contra provinieron de la fracción de Voluntad Popular (VP) y La Causa R, así como la fracción 16J conformada por Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo (ABP) y Convergencia. El bloque Concertación, integrado por Encuentro Ciudadano y Nuvipa, inicialmente anunció que salvaría su voto, aunque luego algunos de sus miembros votaron contra la reforma.Cabe mencionar que la sesión inicialmente estaba pautada para el 29 de diciembre, pero fue postergada por Guaidó en su potestad como presidente de la AN. Esto, mientras internamente se intentaba buscar un acuerdo entre las partes, que al final no se concretó. En medio de estas controversias, Guaidó instó a los proponentes de la reforma mantener la figura del "gobierno interino", incluso si no es representado por él. En un video, puso su cargo a la orden e invitó a la AN a elegir un nuevo presidente encargado, sin afectar el estatuto ya existente.