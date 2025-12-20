Efemérides 20 de diciembre: Día de la Solidaridad - USA invade Panamá y causa miles de muertos (1989) – Pacto de Punto Fijo (1957)

Algunas efemérides de un día como hoy, 20 de diciembre: Mencionamos varias destacadas Día Internacional de la Solidaridad Humana

Covención contra el narcotráfico (1988)

Estados Unidos invade Panamá (1989)

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006) Siguen Efemérides... Día Internacional de la Solidaridad Humana. La solidaridad es uno de los valores universales en el que deberían basarse las relaciones entre los pueblos. También un sentimiento y sobre todo una práctica concreta. La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó este día en diciembre de 2005. El objetivo es reafirmar el compromiso de las naciones con la solidaridad y la paz, lo que va unido a la aplicación de políticas para la erradicación de la pobreza, entre otras acciones a tomar por los gobiernos, instituciones, organizaciones o movimientos y su expresión a través de cada persona y colectividad. Sin embargo a menudo son los gobiernos y grupos de poder económico y político quienes provocan los problemas que requieren de la solidaridad hacia las víctimas y afectados o hacia los que luchan por reivindicaciones y derechos. La ONU vincula este día con el cumplimiento de la Agenda 2030 para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles convenidos entre los países, para alcanzar la prosperidad, la igualdad y la paz en el planeta, siendo la solidaridad una de las herramientas fundamentales para ello. Indudablemente, el planteamiento del logro de estos objetivos y la actuación en conformidad con estos valores resulta de gran ayuda, aunque muchos gobiernos usan esto como consignas de autopromoción propagandística, sin ser verdaderamente consecuentes con esos compromisos y enunciados. De ahí que, más allá de los estados, de los gobiernos y de las clases pudientes o castas y grupos de intereses a los que representan, está el valor de la solidaridad entre los pueblos mismos, con sus organizaciones y movimientos, con sus expresiones directas, en el desarrollo de sus luchas comunes, en labores cooperativas y para el logro de los fines universales de la humanidad. Hay varias celebraciones en distintas fechas, relacionadas con la solidaridad, dependiendo de los países e incluso a escala internacional, con orientaciones específicas hacia algún aspecto de la acción solidaria. Las mayores lecciones de solidaridad las han dado este año los pueblos del mundo que se han movilizado contra el genocidio cometido por el sionismo en Gaza y uno de los símbolos de esa solidaridad que a todo riesgo se propuso llevar ayuda humanitaria a los palestinos fueron las flotillas organizadas por activistas de distintos movimientos, que fueron interceptados y encarcelados por Israel para luego tener que liberarlos en medio de resonantes protestas mundiales. Día Internacional de la Camisa Arrugada. No es moda, es una actitud conservacionista y para contribuir desde lo pequeño, desde la conducta individual de cada uno, al freno del cambio climático o calentamiento global. Quienes promueven esta campaña llaman a ser conscientes de que "la plancha es uno de los electrodomésticos que más energía consume y genera además un aumento de la temperatura ambiente". Y esto se puede extrapolar de muchas maneras, para contribuir a cambiar hábitos y costumbres que ocasionan gastos de energía realmente innecesarios y que ayudan a reducir nuestra "huella de carbono" en el mundo en que vivimos, amenazado por las prácticas de la civilización humana. A ver qué se les ocurre a quienes despilfarran dinero en lujos y en actividades contaminantes y destructoras del equilibrio ambiental; o mejor dicho, qué se nos ocurre a los demás para forzar a que se adopten las medidas adecuadas y que se hagan las transformaciones que aseguren la preservación de nuestro mundo para nosotros mismos, para el resto de la vida natural y para las generaciones futuras. Día Mundial del Escepticismo (como doctrina filosófica). Se celebra con el objetivo de homenajear al reconocido investigador Carl Sagan, que fue el divulgador del escepticismo filosófico. Es una corriente de pensamiento que expresa la duda de la existencia de una realidad objetiva, en conexión con la visión agnóstica y el nihilismo. Tiene que ver con la puesta en revisión de los viejos paradigmas, ideales y creencias, mientras que los nuevos aún no se han afianzado. El escéptico pone en duda las creencias y supuestas "verdades absolutas", considerando que lo que percibimos es fundamentalmente una "realidad" subjetiva y no objetiva en sentido estricto. El escepticismo se originó en la antigua Grecia, poniendo en duda la verdadera existencia de todas las cosas. El filósofo griego Pirrón fue el principal representante de esta orientación, hacia el año 360 a.C. Por su parte, Carl Sagan fue un astrónomo y divulgador científico estadounidense, defensor del escepticismo, mostrando gran inquietud hacia todo lo desconocido en la inmensidad del cosmos. Se caracterizó, en correspondencia con su filosofía, por el pensamiento crítico y siempre apegado a la ciencia. Para Sagan, "el pensamiento escéptico es simplemente el medio de construir y comprender, un argumento razonado y —especialmente importante— reconocer un argumento falaz o fraudulento…". El escepticismo es una teoría del conocimiento que afirma la inexistencia de la verdad, al menos de la verdad absoluta e inmutable, por lo que a lo sumo logramos aproximaciones y acercamientos, ensayos y errores, por lo que, aunque la verdad existiese el ser humano es incapaz de conocerla en su sentido acabado. Día Mundial de la Sangría. Tiene el objetivo de dar a conocer y disfrutar esta bebida, de agradable sabor y aroma, aunque ya es bastante conocida y consumida en todo el mundo. Se prepara con agua, vino, frutas y azucar, pudiéndose añadir otros ingredientes, ya sea gaseosa, algún otro licor, especias como la canela, limón o ingredientes que sean del gusto de cada persona que la consume, con amplio margen para la creatividad y estilo local o particular. Es una bebida típica de España y de Portugal, y aunque su día se celebre en diciembre a escala internacional, en realidad se suele consumir en verano por ser refrescante: Está muy difundida en países de Suramérica, donde también se produce. En Venezuela se consume con frecuencia en las reuniones y festejos. En cuanto al origen de la bebida, no está muy claro, pero probablemente esté muy vinculado con las tradiciones campesinas de los países donde más se consume y se aprecia, que son los de la península Ibérica, sobre todo por tratarse de países productores de vid, de amplia y antigua cultura vinícola. También se cuenta una historia de marineros que la habrían inventado en tiempos de prohibición del alcohol, en el Caribe y las Antillas (hacia el año 1.700). En 1590 a los 80 años, fallece en París Ambroise Paré, considerado padre de la cirugía. Además de sus grandes contribuciones a la mejora de la cirugía, tuvo la idea de atar las arterias en las amputaciones en lugar de quemarlas, lo cual arrojó positivos resultados. En 1619 nace en Rotterdam (Países Bajos) el pintor barroco holandés Pieter de Hooch, que será uno de los principales maestros de la llamada "pintura de género". Destacará en el efecto de la profundidad espacial y en la gran minuciosidad en los interiores e iluminación de las figuras. En 1812 se editan por primera vez en Berlín (Alemania) los "Cuentos para la infancia y el hogar" recopilados por los hermanos Grimm desde 1806. La segunda parte se publicará en 1814. Irán siendo traducidos a más de 170 idiomas y en ellos se basaron centenares de películas. Desde 2005 son Patrimonio de la Humanidad. Nace Carl von Than (1834), quien fue un químico húngaro que descubrió el sulfuro de carbonilo. Los carbonilos de metal sirven como precursores para la preparación de otros complejos organometálicos (que enlazan en sus moléculas átomos de metales con átomos de carbono). Tienen diversos usos industriales y comerciales. En el año 1860, se origina la Guerra de Secesión en Estados Unidos. El estallido sucede tras la disolución de la unión en la Asamblea de Carolina del Sur y el enfrentamiento bélico duraría de 1861 a 1865, oponiendo a los estados del Norte, agrupados en la Unión, con los recientes Estados Confederados de América. Uno de los principales resultados de la victoria confederada fue la abolición de la esclavitud en todo el territorio de los EE.UU. Nace Juan Bautista Pérez (1869), abogado y magistrado venezolano, que fue presidente encargado de los Estados Unidos de Venezuela durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Nace Claudia Lars (1889), escritora y poetisa salvadoreña. Algunas de sus publicaciones son: Obras Escogidas (1973) y Poesía Última (1974). En 1917 en Pennsylvania, EE.UU., nace David Joseph Bohm, físico cuántico y de la energía atómica, que hará importantes contribuciones en el campo de la física teórica, pero también participará en el Proyecto Manhattan para el desarrollo de la primera bomba atómica. En 1946 nace Aristóbulo Istúriz, profesor y político venezolano (f. 2021), quien fue dirigente del PSUV y ministro de Educación. Nació en Curiepe, estado Miranda, el 20 de diciembre de 1946. En los años 80 y a principios de los 90 (s. XX), junto con sus funciones docentes fue dirigente sindical magisterial. Fue diputado del Congreso y alcalde del municipio Libertador de Caracas entre los años 1993 y 1996. Dirigió el Ministerio de Educación en el gobierno del fallecido Hugo Chávez, entre 2001 y 2007. Inicialmente militó en Acción Democrática (AD), luego en el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), posteriormente en La Causa R (partido con el cual llegó a la Alcaldía de Caracas), de cuya división surgió Patria Para Todos (PPT), uno de los partidos que más ministros le dio a Chávez, y finalmente fue uno de los fundadores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En las elecciones regionales de 2012, fue elegido gobernador del estado Anzoátegui. También fue ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (2018). En 2017, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, había sido juramentado como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, creada por el PSUV y su aliado Gran Polo Patriótico, pero dejó el cargo a los 16 días para postularse como candidato en las elecciones regionales de ese año, en las que no consiguió ser electo. El 20 de diciembre 1957, se acuerda el Pacto de Nueva York entre Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba, pero que luego se refrendaría en Venezuela y sería conocido como Pacto de Punto Fijo. Tal pacto fue fraguado teniendo de por medio una conversación con el magnate estadounidense Nelson Rockefeller. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/a254228.html Muere Antonia Maymón (1959), quien fue una pedagoga racionalista, militante naturista, anarquista, feminista y escritora española. Defendía estos ideales distintos como convergentes en un mismo objetivo, un orden natural donde no caben jerarquías ni injusticias. En 1968, en Nueva York, EE.UU., fallece el escritor estadounidense John Steinbeck, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1962. Clasificado como escritor de la corriente "naturalista" o "realismo social" . Entre sus novelas: en 1939 "Las uvas de la ira, "La perla", "Al este del Edén" o "De ratones y hombres". Se funda la organización Médicos Sin Fronteras (1971). Su constitución responde a "una movilización de voluntades determinadas a derribar las fronteras que se alzan entre quienes tienen la vocación de salvar, de atender, y las víctimas de la barbarie humana y los desarreglos de la naturaleza". La organización defiende la acción médica independiente de intereses geopolíticos, para acudir allí donde las poblaciones víctimas de la emergencia lo requieran, para prestarles asistencia médica urgente. En 1973, la organización armada independentista vasca, ETA (disuelta en años posteriores) da muerte con explosivos a Luís Carrero Blanco, presidente del Gobierno impuesto por el dictador Francisco Franco, en España. Fue el mayor ataque contra el régimen franquista desde el final de la Guerra Civil española. El entonces presidente del Gobierno español, Luis Carrero Blanco, muere en un atentado que hace volar su vehículo blindado a una altura de 5 pisos, hasta caer en el patio de un convento de Madrid (España). Muere 1977 Azucena Villaflor (1977), una activista social argentina, quien también fue una de las fundadoras de la asociación de las Madres de Plaza de Mayo, dedicada a buscar a los desaparecidos durante la represión y terrorismo de Estado ejercido por los gobiernos dictatoriales de los años 70-80 (s. XX) en Argentina. En la dictadura de Videla, en el marco de los Vuelos de la Muerte, la arrojaron viva, desde un avión al Río de la Plata, tras haber sido sometida a torturas durante diez días. Fue una heroína y mártir de la lucha de las mujeres argentinas contra las atrocidades de la dictadura militar, en defensa de los Derechos Humanos y de la democracia. En El Salvador, entra en vigencia la Constitución Política aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (1983). En 1988 en Viena, representantes de 49 países firman la convención contra el narcotráfico. Plenipotenciarios de eso países firmaron en Viena la Convención contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (o Convención de 1988). Es el tercer tratado internacional que conforma el marco legal internacional para el control de drogas. Su objetivo fue la adopción de medidas más represivas para combatir todos los aspectos de la producción ilícita, posesión y tráfico de drogas al incrementarse la demanda de cannabis, cocaína (en forma de clorhidrato y crack) y heroína en Estados Unidos y Europa. Estados Unidos invade Panamá (1989), en acción bélica intervencionista y criminal para desalojar al dictador Noriega. Se cumplen 36 años. La acción militar fue presentada como "Operación Causa Justa", desmanteló a las Fuerzas de Defensa de Panamá y capturó al dictador militar Manuel Antonio Noriega, que inicialmente había gozado del apoyo utilitarista de la potencia norteamericana, al costo de muchas muertes entre la población panameña. Para lograr su objetivo, las fuerzas invasoras imperialistas de los Estados Unidos bombardearon barrios populares, como El Chorrillo, ocasionando numerosas víctimas inocentes. La invasión comenzó el 20 de diciembre de 1989 y se extendió hasta finales de enero de 1990. Fue una operación militar de gran escala que afectó especialmente a zonas urbanas densamente pobladas como el barrio mencionado. Allí se produjeron incendios masivos y destrucción generalizada. Según los EE.UU hubo 300 muertos, pero las organizaciones panameñas calculan entre 3.000–4.000. Hubo desaparecidos en un número indeterminado. Daños materiales: destrucción masiva de barriadas urbanas, con miles de viviendas arrasadas e infraestructura dañada. Por eso hoy es un día de Duelo Nacional en Panamá. Para recordar a las víctimas y a los desaparecidos, los movimientos sociales suelen salir a la calle acompañados de familiares y sobrevivientes, para decir que está "prohibido olvidar" y seguir exigiendo justicia. La principales manifestaciones se dan precisamente en el Barrio del Chorrillo. Ver referencia conmemorativa: https://www.aporrea.org/actualidad/n195132.html - https://www.aporrea.org/internacionales/n399563.html Hoy la amenaza guerrerista e intervencionista del imperialismo estadounidense vuelve a aparecer en el Caribe, con acciones hostiles contra Venezuela y también contra Colombia. Tim Berners-Lee crea la primera página web de la historia http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html (1990). Se crea la Fundación Museo de Ciencias de Caracas (1990). Se estrena la hermosa y sublime película La Vida es Bella (1997). Es una película italiana dramática escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. Benigni interpreta a Guido Orefice, un judío italiano dueño de una librería, que debe emplear su fértil imaginación para proteger a su pequeño hijo de los horrores de un campo de concentración nazi. La historia está parcialmente basada en la experiencia real de Rubino Romeo Salmoni, uno de los pocos judíos que pudo sobrevivir al Holocausto y que narró su experiencia en un libro titulado "Al Final Derroté a Hitler", y en la experiencia del propio padre de Benigni, que pasó dos años en un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. En 1998 una mujer de origen nigeriano da a luz en Houston ocho hijos con vida (octillizos). Se convirtió en la primera mujer de la que se tiene noticia que daba a luz octillizos. En 2001, el entonces presidente argentino, Fernando De la Rúa, renuncia al cargo, un días después de haber declarado el estado de sitio en medio de una severa crisis social e inmensas protestas populares que fueron duramente reprimidas y causaron decenas de muertes. En Venezuela, es promulgada la Constitución de Venezuela de 1999 por el presidente Hugo Chávez (1999), después de haber sido aprobada por el pueblo mediante referéndum realizado el 15 de diciembre del mismo año. Muere Tomás Polanco Alcántara (2002), escritor, político y jurista venezolano. Entre sus obras: "Bolívar: Vida, obra y pensamiento" (2002). "Simón Bolívar: ensayo de una interpretación biográfica a través de sus documentos" (2004). Juan Vicente Gómez aproximación a una biografía. Fue miembro de academias de la historia de varios países y recibió numerosos reconocimientos y premios nacionales e internacionales. En 2005 la Asamblea General de la ONU aprueba la creación de una Comisión para la Consolidación de la Paz, órgano asesor para la recuperación y reconstrucción de los países que salen de un conflicto. Se crea el tratado Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006). Se crea el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en Venezuela (2009). Comenzó a operar el 20 de diciembre de 2009. La Policía Nacional depende del Gobierno Central de Venezuela. Se inaugura el Parque Memorial Inflexión de Medellín (2019). Es un parque construido en honor a las víctimas del narco terrorismo. Está ubicado en el terreno donde se encontraba la antigua residencia del narcotraficante Pablo Escobar. En 2020, China, informa que el país, suma 42 elementos de Patrimonio Cultural Inmaterial, ocupando el primer lugar en el mundo con la inclusión del arte marcial "Tai chi", una distinción que otorga la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Ver: https://www.aporrea.org/cultura/n361437.ht