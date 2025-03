Efemérides del 28 de Marzo: Nace Miranda (1750) - Día del Patrimonio Cultural (venezolano)

Día Nacional del Patrimonio Cultural. Exalta las artes y obras artísticas, tradiciones y costumbres populares de la nación venezolana. Busca resaltar la importancia de preservarlo para el disfrutre de los venezolanos y de quienes visitan a Venezuela, haciéndose parte de su simbología y de su identidad, y por supuesto, garantizar que siga existiendo y desarrollándose para y por las futuras generaciones, como una manifestación de la continuidad de la patria y de su cultura. Se celebra el Hanami, tradición japonesa de visitar los parques para admirar la hermosura de los cerezos que florecen en estas fechas. El Día de la Torta Selva Negra, comenzó a celebrarse en Estados Unidos y cada vez se suman más países. Es una torta compuesta de capas intercaladas de bizcocho de chocolate, crema y cerezas ácidas, que se decora abundantemente con birutas de chocolate y cerezas. La receta proviene de la ciudad de Baden (Alemania) donde se elabora un delicioso vino de cerezas ácidas que se usa en la torta. En 1472, nació Fray Bartolomeo (f. 1517), pintor italiano, considerado uno de los grandes pintores del Renacimiento en Florencia. En el año 1515, nació en Ávila, (España), Teresa de Cepeda y Ahumada, conocida históricamente como Santa Teresa de Jesús, mística española y doctora de la Iglesia. Destacó en la poesía lírico-religiosa y escribió obras místicas como "Camino de perfección" o "Las moradas". En el año 1528, tuvo lugar el Contrato de los Welser (en Venezuela). El Rey Carlos I de España, a su vez Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico expidió la Capitulación de Madrid, arrendando temporalmente la Provincia de Venezuela a la familia de banqueros alemanes Welser de Augsburgo, siendo los primeros europeos no latinos, sino germánicos en el Nuevo Mundo que iniciaron el proceso colonizador en América. En la capitulación se estipulaba que dichos territorios fuesen cedidos a la familia Welser (banqueros y comerciantes de Augsburgo, Alemania) para su explotación, con la condición de realizar la fundación de ciudades en el interior del territorio, repartir tierras, evangelizar a los indios y en general, ejercer el gobierno y ayudar a España a organizar los nuevos territorios. Su administración en Venezuela tuvo conflictos con los indígenas y causó descontento entre los colonos españoles. Finalmente, en 1546, la Corona española revocó la concesión debido al incumplimiento de algunas condiciones del contrato. En 1750, nació Francisco de Miranda (f. 1816), militar, político, diplomático, escritor e ideólogo independentista venezolano, considerado Precursor de la Emancipación Americana contra el Imperio español. Conocido como El Primer Venezolano Universal y El Americano más Universal, participó en la lucha de la Independencia de los Estados Unidos, la Revolución francesa (recibierndo el título de Héroe de la Revolución y siendo registrado su nombre en el Arco del Triunfo de París), consagrándose luego a la Independencia de Venezuela, como líder del Bando Patriota y como gobernante de la Primera República de Venezuela, de la que fue Jefe Supremo, hasta su caída. Patriotas disconformes con la firma de un armisticio de capitulación a España bajo la presión de la guerra (entre ellos Bolívar), le arrestan y entregan a las fuerzas de Fernando VII y, tras ser hecho prisionero, termina muriendo en un calabozo español. Es interesante destacar también que, durante su viaje por Europa, Miranda llegó a Rusia en 1786, donde fue recibido por la emperatriz Catalina II "La Grande." Estuvo allí casi un año y recorrió el extenso país, documentando sus experiencias en sus diarios. Llegó a ser nombrado coronel del ejército ruso. Ver: Francisco de Miranda: Precursor de la Emancipación Americana y Héroe de la Revolución Francesa - Por: Maricarmen Gómez F (aporrea.org) Miranda y su destino - Por: Maricarmen Gómez F (aporrea.org) En 1838, una escuadra naval francesa bloquea el puerto de Buenos Aires, en la amplia desembocadura del Río de La Plata, para imponer su libre de navegación en los ríos argentinos. En 1854, Francia y el Reino Unido, aliados de Turquía, le declaran la guerra a Rusia, originándose la Guerra de Crimea. Actúan conjuntamente con el objetivo de asegurar el mantenimiento del Imperio otomano y prevenir la expansión zarista. El enfrentamiento bélico finalizará con la firma de la paz de París el 30 de marzo de 1856, lo que supondrá el aislamiento de Austria, la hegemonía de Francia y cambios en las políticas del zar Nicolás I, así como condiciones para la circulación marítima y actividad en el Mar Negro. En1856, en Inglaterra se efectúa la última ejecución pública por aplicación de la pena de muerte. En el año 1864, se aprobó la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. Mantuvo su vigencia por 10 años. Estableció un sistema federal para Venezuela, que duró formalmente hasta mediados del siglo XX (1953), cambiando en aquel entonces el nombre de "República de Venezuela" a "Estados Unidos de Venezuela", por su carácter federal. Estableció derechos y garantías como la inviolabilidad de la vida y de la correspondencia, el respeto a la propiedad y al hogar doméstico, libertad de pensamiento, y de reunión , así como de asociación pública y privada. Concedió derecho al sufragio a todos los venezolanos varones mayores de 18 años de edad (las mujeres conquistarían el derecho al voto varias décadas después). Decretó la educación primaria como obligatoria y gratuita. Autorizó la libertad de cultos (con la religión católica como credo oficial). Adoptó la división tripartita de los poderes públicos: ejecutivo, legislativo, y judicial. El período presidencial fue fijado en 4 años sin reelección inmediata. En 1888, en Venezuela, se da la nauguración del segundo tramo del ferrocarril central, desde la población de Petare hasta la estación del Encantado. En 1920 en Estados Unidos queda instaurado el derecho de sufragio femenino, pero no para las mujeres negras, lo que significaba para ellas un apartheid político. En 1933, algunos años antes del estallido de la II Guerra Mundial, el Parlamento alemán le otorga amplísimos poderesa Hitler, dando paso a un período dictatorial que desembocará y se prolongará durante dicha guerra. Fue un proceso conocido como Gleichschaltung (coordinación), donde los altos poderes del Estado y de la sociedad fueron tomados por el Partido Nazi y agrupamientos para-militares relacionados, permitiéndole así imponer su absoluta hegemonía, con atroces consecuencias humanitarias. En 1936, nació Mario Vargas Llosa, escritor y político, peruano y español. Una de sus novelas más conocidas: "La Ciudad y los Perros". En 1936 , el ingeniero Virgilio Leret patenta en Madrid, España, el primer motor aeronáutico a reacción, denominado "mototurbocompresor" de reacción contínua. Leret diseñó un motor a reacción para aviones muy avanzado para su época. Al año siguiente el inventor será fusilado por el fascismo, acaudillado por Franco, en plena guerra civil española, ya que Leret Ruiz era un militar destacado, capitán de la II República Española, además de ingeniero. También era violinista, escritor y políglota de cinco lenguas. En el año 1936, nació el empresario gallego Amancio Ortega, fundador y propietario del grupo textil Inditex (Zara), considerado de los mayores del mundo. Es un empresario español, multimillonario, cuya fortuna es estimada en varias decenas de millones de dólares. La edificación de su imperio textil comenzó en la ciudad gallega de La Coruña. Instaló fábricas y abrió tiendas por todo el mundo. En 1939, las tropas del fascista general Franco, en la Guerra Civil española, toman la capital, Madrid, que había resistido y permanecido en manos del gobierno republicano. En el año 1942 muere en prisión el poeta y dramaturgo español Miguel Hernández (durante el régimen de Franco), por sus posiciones izquierdistas y republicanas. Fue uno de los más prominentes autores de la literatura española del siglo XX. Entre sus obras más conocidas está "Perito en Lunas", publicado en 1933. Otras obras: "El rayo que no cesa", "Cancionero y romancero de ausencia", "Vientos del pueblo" y varias piezas de teatro. El famoso cantautor catalán Joan Manuel Serrat cantó letras de algunos de sus poemas desde los años 70 del siglo pasado. En 1948, nace en Caracas el actor y director Igor José Reverón (f. 2015). Fue fundador de la asociación civil "Taller Teatral Terapia" y comenzó por realizar actividades culturales con privados de libertad en diferentes centros penitenciarios. Con al menos una docena de películas en los años 70 y 80 (s. XX), varias de ellas fueron llevadas a series de TV. "Soy un delincuente" fue una de sus primeras películas, muy afamada en Venezuela; también las series "Estefanía", "Bienvenida Esperanza", "Crecer con Papá", entre otras. En 1958 en Venezuela, se crea el Parque Nacional Guatopo, se encuentra entre los Estados Miranda y Guárico. En el parque se han observado seis especies de felinos, y se considera un importante refugio ecológico para el Jaguar (Panthera onca). También se observan dantas, lapas y picures. En 1963, se estrena en Estados Unidos la película Los Pájaros (The birds), del célebre cineasta británico Alfred Hitchcock, uno de los grandes clásicos de la historia de la cinematografía de suspenso y terror. Basada en una novela escrita por Daphne du Maurier en 1952. En 1971, muere Alberto Arvelo Torrealba (n. 1905), poeta y ensayista venezolano (entre otras profesiones). Su mayor reconocimiento en la cultura popular y en la identidad venezolana se debe a sus versos del mito de Florentino y El Diablo. Escuchar poema y la copla de Florentino y el Diablo. En 1979, sucede un grave accidente en la central nuclear Three Mile Island en Harrisburg, Pensilvania (Estados Unidos). Hubo un escape de resíduos y gases radioactivos que se exparcieron por kilómetros. En 1982, muere William Francis Giauque (n. 1895), un químico estadounidense, premio Nobel de Química 1949 por sus estudios en termodinámica, especialmente por sus investigaciones sobre las propiedades de las substancias a bajas temperaturas. En 1986, nació Lady Gaga, cantante, compositora, productora y diseñadora de moda estadounidense. Galardonada con doce premios Grammy, siete Billboard Music Awards, tres premios Brit, dieciocho MTV Video Music Awards y un lugar dentro del Salón de la Fama de los Compositores, así como un Óscar, dos Globos de Oro, un BAFTA y dos nominaciones al Emmy. Artista del año en la revista Billboard y cuarto puesto de la lista de las "Cien mujeres más grandes de la música". En 1990 el parlamento de Israel reafirma a Jerusalén como capital del Estado sionista, en contravención de los acuerdos internacionales. En 1997, una embarcación llena de refugiados albaneses se hundió en el Canal de Otranto, al sur de Italia, tras chocar con una corbeta de la marina militar italiana que intentaba interceptarla. Fallecieron más de 80 refugiados. En marzo de 2000, un informe remitido al Gobierno sueco reconoce la esterilización involuntaria de 230.000 mujeres entre 1935 y 1996 por "razones de higiene social". En 2004, muere Peter Ustinov, actor británico, guionista, director y novelista, ganador de dos Oscar por sus interpretaciones en "Espartaco" y "Topkaki". En 2009, muere Janet Jagan, médica y política guyanesa (de origen estadounidense), presidenta del país entre 1997 y 1999, tras la muerte de su esposo, el presidente Cheddi Jagan. Se mantuvo próxima a concepciones socialistas, de carácter moderado. En la Guayana Británica participó en el activísimo de izquierda y se unió junto a su marido a la Unión de Trabajadores de Guayana Británica. En 1946 fundó el frente de las mujeres Murió a los ochenta y ocho años en Georgetown. En 2012, Venezuela impuso récord en las Grandes Ligas el día inaugural, con 67 peloteros venezolanos. En 2014, el beisbolista venezolano Miguel Cabrera se convierte en el jugador de las grandes ligas mejor pagado de la historia, en ese momento. Firma un contrato de 10 años por 292 millones de dólares. En 2016, en Venezuela, país de lo insólito, un alcalde de Chacao se promociona con etiquetas que llevan su rostro en botellitas de supuesta "agua bendita". Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n287996.html Otros han tenido peores extravagancias. En 2017, en Sudáfrica, muere Ahmed Kathrada, quien fuera compañero de celda de Nelson Mandela y también luchador dirigente del Congreso Nacional Africano (ANC). Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n306178.html En 2018, el candidato de la UPP 89, Reinaldo Quijada (centroizquierdista deslindado del chavismo madurista) declara que "Maduro es el nuevo portavoz del capitalismo salvaje". Ver: https://www.aporrea.org/economia/n322920.html En 2018, líderes latinoamericanos se solidarizan con Lula tras violento ataque a caravana del expresidente brasileño. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n322892.html En 2019, el gobierno venezolano anuncia racionamiento eléctrico, a raíz de un nuevo y grave apagón atribuido a acciones de sabotaje. Ver: https://www.aporrea.org/energia/n339967.html Campesinos son llevados presos en Lara en 2019, por la fuerza del gobierno y de terratenientes, a raíz de la toma de tierras que eran mantenidas improductivas. Ver: https://www.aporrea.org/desalambrar/n339970.html En 2020, el general venezolano Clíver Alcalá Cordones, antes en las filas del chavismo y luego opositor a Maduro, se entrega al Gobierno de EEUU, solicitado con cargos diversos de presuntas actividades ilícitas. https://www.aporrea.org/ddhh/n353723.html En 2021, se da a conocer que un grupo de arqueólogos halló los restos de un templo construido durante el reinado del faraón Ptolomeo I. El descubrimiento tiene mucha importancia para la arqueología. Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n363822.html En 2022, informan del hallazgo sin vida de otro militante del PCV de Apure. El coordinador de la ONG Fundaredes del estado Apure, Juan García, denuncia que fue encontrado sin vida en Ciudad Bolívar el militante del Partido Comunista de Venezuela de Puerto Páez, Juan de Dios Hernández, secuestrado el viernes 25 de marzo en esa población donde vivía y ejercía su activismo político. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n372577.html