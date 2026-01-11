(VIDEO) Lectura realizada por Diosdado Cabello de la declaración de Trump, días antes del ataque a Venezuela

lDomingo, 11 de enero de 2026.- El día 17 de diciembre pasado en su programa Con El Maso Dando, Diosdado Cabello leyó lo que Donald Trump había escrito en sus redes sociales, días antes de la intervención en nuestro país y que Cabello denominó una confesión.



Aquí se caen todas las caretas, es un montaje, señaló Cabello, antes de leer lo escrito por Trump.



Traemos este programa registrado y publicado por Te lo Cuento al Toque, cuyo contenido habla por si mismo y que debe servir de prueba de las verdaderas intenciones de la intervención que realizaron ls fuerzas de los Estados Unidos, en territorio venezolano.



Cualquier duda ofende, esto fue lo que leyó Diosdado Cabello:



Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande reunida en toda la historia de América del Sur...y la conmoción para ellos, los venezolanos y las venezolanas, sin distingo, acotó Cabello, será como nada que hallan visto antes, hasta que regresen a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra, petróleo y la tierra y otros activos que nos robaron anteriormente, o sea, Venezuela le robó a Estados Unidos.



Esto es, esto es la confesión, pero yo voy a seguir leyendo.



El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos campos petrolíferos robados para financiarse el terrorismo de las drogas, yo decía, apuntó Diosdado, primera vez que yo veo que el petróleo finanzia a las drogas, pero bueno, es este relato, es relato, el tráfico de personas, él tiene allá en Estados Unidos varios coyotes, una red de coyotes que fueron los que promovieron el tráfico d personas y les cobraron, basta con preguntarles a los que tienen presos allá en Estados Unidos, ¿cómo llegaron a los Estados Unidos, a quién le pagaron? y verán quienes dirigen la red de coyotes, el asesinato y el secuestro.



Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, incluyendo al terrorismo, el contrabando de drogas y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera por lo tanto hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados, en mayúsculas todo eso, que entran y salen de Venezuela.



Los extranjeros y criminales ilegales que Maduro ha enviado a los Estados Unidos durante la débil e inepta administración Biden están siendo dueltos a Venezuela a un ritmo rápido.



Eso es mentira, eso es mentira, no,no,no, eso es mentira, totalmente, desde el diez d diciembre ellos decidieron no enviar a nadie más y Venezuela es elúnco pañis dl mundo con los cuales ellos tienen ese acuerdo de enviar repratiados, o sea, no somos nosotros pero no es una verdad, o lo ponen a mentir o él está mintiendo.



Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros roben amenacen o dañen a nuestra nación y del mismo modo, no permitirá que un régimen hostil tome nuestro petróleo, tierra o cualquier otro activo, todos los uales deben ser devueltos a los Estados Unidos inmediatamente.



Gracias por su atención a este asuento, Donald J Trump, presidente de los Estados Unidos.





Dias después de esta declaración, tropas estadounidenses intervinieron en Venezuela, el tres de enero, dejando una estela de muertos y destrucción y secuestraron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores a quienes mantiene retenidos en Nueva York y sometidos a juiciopor ser, en el caso de Maduro, cabeza principal de El cartel de los Soles, Cartel que según la Seretaría de Justicia de los Estados Unidos, no existe, ni nunca existió.





