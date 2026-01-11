Médicos cubanos que prestaban servicios en Venezuela inician regreso a Cuba con vuelos progresivos

11-01-26.-El Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba informó este domingo que se ha normalizado de manera progresiva la llegada de vuelos de retorno para los médicos cubanos que prestaban servicios en Venezuela, luego de meses de interrupciones causadas por dificultades en el transporte aéreo y el cierre temporal del espacio aéreo venezolano.



La reanudación de estas operaciones ha permitido que el personal de salud que cumple misión en el país sudamericano comience a regresar a la isla, explicó la nota oficial publicada por Periódico Cubano.



Según el comunicado, durante los últimos meses de 2025 la movilidad de estos profesionales de la salud se vio afectada por complicaciones logísticas y las restricciones de vuelos internacionales impuestas en medio de la crisis política y la reorganización del transporte aéreo en Venezuela.



La acumulación de médicos que ya habían cumplido su período de trabajo o estaban próximos a sus vacaciones generó una situación de presión sobre el sistema de retorno.



La nota del Minsap indica que a partir de esta semana se ha iniciado un flujo organizado de salidas, con vuelos que despegan regularmente hacia Cuba para que los especialistas de la salud puedan volver a su país de origen. No obstante, no se detalló la cantidad exacta de médicos que regresarán por esta vía.



Impacto del cambio de poder en Venezuela



El retorno de los médicos cubanos se produce en un contexto de transformación política en Venezuela tras el secuestro, el 3 de enero, del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar ejecutada por Estados Unidos en Caracas.



La cooperación médica entre Cuba y Venezuela, conocida como el esquema de “médicos por petróleo”, ha sido un pilar de la relación bilateral durante años, donde miles de profesionales cubanos brindaron servicios sanitarios en hospitales y clínicas venezolanas a cambio de suministros de crudo.



Este acuerdo llegó a implicar el envío de 53 mil barriles diarios a Cuba para cubrir casi un tercio de las necesidades energéticas de la Isla, aunque los envíos se volvieron irregulares en años recientes, con un promedio de 24 mil barriles diarios.



La eventual reducción de los contratos de servicios médicos y de los envíos de petróleo podría tener serias repercusiones en la economía cubana, que depende en gran medida de los ingresos generados por la exportación de servicios profesionales.



Analistas advierten que una menor llegada de divisas podría agravar problemas estructurales en la Isla, como cortes de electricidad, caída del transporte público y presión sobre la producción agroindustrial, que ya enfrentan limitaciones.





