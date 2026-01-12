Domingo #11E: Estas son las excarcelaciones confirmadas por el Foro Penal

12-01-26.-Tras el anuncio realizado la tarde del pasado jueves, 8 de enero, por Jorge Rodríguez sobre la «liberación» de un «número importante» de presos políticos, la opinión pública venezolana se ha mantenido al pendiente de la efectiva ejecución de las excarcelaciones prometidas, en un contexto de incertidumbre ante notables dilaciones.En ese sentido, diversas organizaciones no gubernamentales están en guardia permanente verificando y confirmando las excarcelaciones que se han ido concretando.A continuación, se incluye la lista de los presos políticos excarcelados, según lo que ha confirmado el Foro Penal, pero cabe aclarar que la información de contexto sobre estas personas proceden tanto del propio Foro Penal como de otras organizaciones, en función de los detalles disponibles.También es importante mencionar que diversas organizaciones están confirmando excarcelaciones según sus verificaciones independientes con familiares, razón por la cual según algunos conteos, la cifra de excarcelados es mayor a lo que ha reportado el Foro Penal.En todo caso, para este reporte, se incluyen únicamente las excarcelaciones confirmadas por el Foro Penal o por uno de sus dos directores, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob.Rocío San Miguel (española-venezolana): excarcelada la tarde del 8 de enero en El Helicoide. Fue detenida en el Aeropuerto de Maiquetía en febrero de 2024, cuando se dictaron ordenes masivas de captura para varios colaboradores del comando de Campaña de María Corina Machado y miembros de ONG.José María Basoa (español): excarcelado el 8 de enero. Es un turista vasco, encarcelado en el contexto de las elecciones del 28 de julio. El gobierno de Venezuela lo acusó de espionaje.Andrés Martínez Adasme (español): excarcelado el 8 de enero. Es un turista vasco, encarcelado en el contexto de las elecciones del 28 de julio. El gobierno de Venezuela lo acusó de espionaje.Ernesto Gorbe (español): excarcelado el 8 de enero. Se trata de un español residente en Venezuela. Su caso no ha tenido repercusión mediatica, pero según Realidad Helicoide, su caso estaba tratado como una «infracción migratoria» por tener su «visa vencida».Miguel Moreno Dapena (español): Excarcelado el 8 de enero. Es un periodista canario que fue detenido en junio de 2025 mientras se encontraba en un barco de exploración marina que fue interceptado por el gobierno venezolano. Él y los otros cuatro ciudadanos españoles mencionados fueron llevados a España.Biagio Pillieri: excarcelado de El Helicoide la noche del 8 de enero. Fue encarcelado en agosto de 2025 en el contexto de detenciones masivas tras las elecciones del 28 de julio.Enrique Márquez: excarcelado de El Helicoide la noche del 8 de enero. Fue detenido en enero de 2025, cuando el gobierno lo acusó de «traición a la Patria» por un supuesto plan para juramentar a Edmundo González como presidente.Larry Osorio: excarcelado al mediodía del 9 de enero en El Helicoide. Fue detenido en agosto de 2021 por el caso de Fundaredes.Aracelis Balza: excarcelada el 9 de enero en El Helicoide. Es una dirigente de Vente Venezuela en el estado Trujillo y fue arrestada en octubre de 2025 por unos estados de WhatsApp en los que expresaba su descontento por la detención de otro dirigente.Didelis Raquel Corredor Acosta: excarcelada la mañana del 10 de enero en la sede del Cicpc El Llanito. Estaba detenida desde el 19 de julio de 2023 cuando se desempeñaba como asistente del periodista Roland Carreño (también encarcelado).Virgilio Valverde: excarcelado la mañana del 10 de enero. Estuvo arrestado desde agosto de 2024, en el contexto de detenciones post-electorales. Es coordinador juvenil de Vente Venezuela en Bolívar.Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco: excarcelado la mañana del 10 de enero. Es un ciudadano italo-venezolano encarcelado desde el 30 de septiembre de 2024 en Maracaibo. Aparentemente, estaba recluido en El Rodeo I.Diógenes Omar Angulo Molina: excarcelado la tarde del 10 de enero en Yare III. Fue detenido el 26 de julio de 2024, dos días antes de las elecciones presidenciales.Luis Fernando Junior Sánchez Flores: excarcelado la tarde del 10 de enero. Estuvo detenido desde el 2 de agosto del 2024, en el contexto de las detenciones post-electorales.Yanny Esther González Terán: excarcelada la tarde del 1 de enero. Estuvo detenida desde el 22 de julio de 2025, aparentemente en calabozos del Cicpc en Barinas. La mujer es la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Barinas y fue interceptadas por agentes cuando salía de la sede gremial para dirigirse a su casa.Luis Aquiles Rojas: excarcelado en la mañana del 10 de enero, aunque el Foro Penal pudo confirmarlo en la tarde. Realidad Helicoide señala que el hombre estaba encarcelado en Yare II. Fue detenido arbitrariamente el 2 de agosto de 2024 durante la represión postelectoral.Federico Tomás Ayala Zawiska, excarcelado la noche del 10 de enero. Estuvo detenido desde el 3 de diciembre de 2025 de manera arbitraria.No hay información de donde estaba privado de libertad.Este domingo, 11 de enero, se han paralizado las excarcelaciones, según lo ha indicado Alfredo Romero, quien señaló que hasta el mediodía no se habían concretado nuevas excarcelaciones y que, en cambio, hubo algunas visitas de familiares a presos políticos en el Rodeo I.