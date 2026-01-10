Mientras Trump promete a las petroleras "seguridad total" en Venezuela un ejecutivo dice el país es "ininvertible" hoy

10 de enero de 2026.-Donald Trump prometió a las gigantes petroleras "seguridad total" en Venezuela en un esfuerzo por persuadirlas de invertir 100.000 millones de dólares en la infraestructura del país después de que las fuerzas estadounidenses derrocaran a Nicolás Maduro, informó El Guardian.

En una conferencia de prensa de mesa redonda en la Casa Blanca el viernes por la tarde con más de una docena de ejecutivos petroleros, incluyendo líderes de Chevron, ExxonMobil y ConocoPhilips, el presidente estadounidense reafirmó sus afirmaciones de que el arresto de Maduro ofrece a las petroleras estadounidenses una oportunidad sin precedentes para la extracción de petróleo.

Muchos de los ejecutivos expresaron su apoyo a las acciones de la administración Trump en Venezuela el fin de semana pasado e insinuaron que estaban listos para invertir.

Los analistas han expresado su escepticismo ante la posibilidad de que las petroleras inviertan grandes sumas tan rápidamente como Trump ha sugerido. A principios de esta semana, el presidente sugirió que la producción en Venezuela podría aumentar en 18 meses.

"Vamos a obtener cifras de petróleo como pocas personas han visto", declaró el viernes, enfatizando que Estados Unidos se beneficiará de la bajada de los precios de la energía. "Venezuela va a tener mucho éxito, y el pueblo estadounidense se beneficiará enormemente".

Cabe destacar que Trump afirmó que la inversión provendría de las petroleras, no del gobierno federal. A principios de la semana, había sugerido que el contribuyente estadounidense podría financiar sus inversiones.

"El plan es que gasten, lo que significa que nuestras gigantescas petroleras gastarán al menos 100.000 millones de dólares de su propio dinero, no del dinero del gobierno", declaró Trump. "No necesitan dinero del gobierno, pero sí necesitan protección y seguridad del gobierno".