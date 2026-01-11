Crimen de guerra consideran asesinato de cubanos en Fuerte Tiuna

Masacrados. Esa es la expresión que emplean los militares y civiles consultados en relación con el asesinato de los 32 cubanos ultimados la madrugada del 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses que invadieron a Venezuela para llevarse al presidente Nicolás Maduro.

Al respecto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, habló el pasado 4 de enero del asesinato "a sangre fría" de gran parte del equipo de seguridad del Jefe de Estado, como paso previo a la retención de Maduro. Una fuente militar explicó que el asesinato de los 32 se materializó con fusiles provistos de silenciadores.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que los 32 "cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano".

Mientras, el Gobierno de Venezuela señaló en un comunicado que "este personal actuaba en el marco de la cooperación entre Estados soberanos y se encontraban cumpliendo tareas de protección y defensa institucional".

Por otras fuentes conocimos que los 32 formaban parte del primer y segundo anillo en la seguridad del Presidente de la República.

Sobre la operación militar donde murieron los 32, el general Julio Ramón Barrios Torres, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, explicó que se trató de un asalto, "mejor dicho, una loquetera, aplicando la teoría de tierra arrasada".

Barrios Torres dijo que esa acción estadounidense está fuera de las denominadas leyes de la guerra. "Las declaraciones de guerra se avisan, porque lo contrario es un asalto", dijo el alto oficial, quien sacó el ejemplo del ataque a Pearl Harbor, base naval de Estados Unidos ubicada en Hawái, bombardeada sorpresivamente la mañana del 7 de diciembre de 1941 por la Armada Imperial Japonesa.

"Eso fue un asalto, porque Japón no avisó a Estados Unidos, tal como lo determinan las leyes de la guerra. No hubo una declaración de guerra, tanto, que el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, calificó esa fecha como el día de la infamia", recordó Barrios Torres.

El general, quien estuvo de segundo en la Comandancia General del Ejército, igualmente recordó que cuando Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares de Irán el sábado 21 de junio pasado, le avisó con ocho días de antelación. "Eso es una declaración de guerra, eso es lo que establecen los tratados de guerra. Ya tú sabes: guerra avisada…", comentó Barrios Torres.

Invasión como acto de guerra

También consultamos la opinión del magistrado emérito Alejandro Angulo Fontiveros, quien ha escrito libros sobre crímenes de lesa humanidad. "Toda invasión a la fuerza es un acto de guerra y naturalmente todo lo que ocurra como consecuencia de esa invasión, son actos de guerra. De modo que el asesinato de esos 32 es un crimen de guerra", dice en primera instancia Angulo Fontiveros, quien fue presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Se había corrido la voz de que no defendieron a Maduro; pero no es cierto, porque mataron a mucha gente. Todo eso es muy lamentable", expresó Angulo Fontiveros.

Le comentamos a Angulo Fontiveros que analistas consideran el ataque del 3 de enero pasado, como una acción guerrerista desproporcionada y no autorizada por el Congreso de Estados Unidos. "La acción misma de hacerle la guerra a un país, no depende de que se esté autorizado o no por determinadas autoridades, sino por el hecho mismo de caerle a plomo a la gente. Por eso es que hay el concepto de guerra declarada", respondió Angulo Fontiveros.

Las fases del crimen gringo

El contingente de aviones y helicópteros estadounidenses ingresaron la madrugada de 3 de enero pasado por Hoyo de la Puerta (Miranda) y de allí se dirigieron al Fuerte Tiuna, concretamente a una de las residencias del Presidente de la República que queda detrás de la Escuela Ecológica Bolivariana ‘’Simón Rodríguez’’, según fuentes militares. Allí fue la batalla clave donde los militares estadounidenses retuvieron al presidente Nicolás Maduro. No se reportaron bajas estadounidenses.

Pero antes de esa entrada por Hoyo de la Puerta, otro contingente de las fuerzas especiales estadounidenses destruyeron las defensas antiaéreas y sistemas de comunicaciones militares ubicadas en El Junquito, Charallave e Higuerote, entre otros.

Hubo unos segundos bombardeos cuyo propósito era distraer a los militares venezolanos, como por ejemplo, el ataque a los batallones Ayala, Santa Ana y Rivas, que quedan en Fuerte Tiuna, explicaron fuentes castrenses.

El Partido Comunista de Cuba publicó en sus redes sociales fotos de los 32 cubanos caídos la madrugada del 3 de enero. La gráfica es acompañada de un escrito titulado «!Honor y Gloria a los valerosos combatientes que cayeron peleando tras férrea resistencia y combate directo ante el artero ataque terrorista de EEUU en Venezuela. Nuestros mártires cumplieron digna y heroicamente con su deber".

El horror revelado por Jaime Bayly

El periodista Jaime Bayly, un peruano que vive en Miami, al tratar de matizar el crimen de las fuerzas estadounidense en Fuerte Tiuna, reveló lo que serían ajusticiamientos perpetrados por los asesinos de Trump.

Cuenta Bayly, en su pódcast de YouTube del día 4 de enero pasado, que — según fuente confiable, dijo— en Fuerte Tiuna los comandos respetaron la vida de algunas parejas de escoltas cubanos, novias o esposas, lo que da cuenta de que habrían acribillado a personal que no estaba de servicio, sino compartiendo en familia en sus respectivas habitaciones. Otro crimen de guerra.