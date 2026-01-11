Estados Unidos desplegó una poderosa arma sónica en el personal de Fuerte Tiuna en el secuestro al presidente Maduro

Maduro a bordo del trasportador de Estados Unidos, Iwo Jima de donde se le transportó a la ciudad de Nueva York Credito: CNN En Español

Según relato de un testigo presencial.

11 de enero de 2026.-Según informes, Estados Unidos utilizó una poderosa arma sónica contra soldados venezolanos durante la captura de Nicolás Maduro, lo que les provocó hemorragias nasales y vómitos con sangre, según un relato compartido por la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, informó dailymail.co.uk

El sábado por la mañana, Leavitt recurrió a X para compartir una entrevista con un guardia de seguridad anónimo que afirmó haber trabajado la noche en que Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a Maduro por cargos de narcotráfico. "Deja lo que estás haciendo y lee esto...", escribió, junto con cinco emojis de la bandera estadounidense.

En la entrevista, el guardia de seguridad reveló las aterradoras capacidades de la misteriosa nueva arma militar estadounidense, que describió como una "onda sonora muy intensa" que inutilizó a las fuerzas venezolanas.

Mike Netter, vicepresidente de Rebuild California, compartió la idea por primera vez el viernes en una publicación de X que recibió más de 15 millones de visitas en un día. Añadió que el aparente uso del arma sónica "explica en gran medida por qué el tono en Latinoamérica cambió repentinamente". "De repente, sentí como si mi cabeza explotara desde adentro", dijo el guardia de seguridad.

"Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, incapaces de movernos. "Ni siquiera podíamos ponernos de pie después de esa arma sónica o lo que fuera".

El Daily Mail se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios.