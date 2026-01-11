(VIDEO) Ignacio Ramonet bajo las bombas del Imperio estadounidense en Caracas

Narración de Ignacio Ramonet de su experiencia desde el epicentro de los hechos: Bombardeos, agresión imperial y despojo de los recursos energéticos de Venezuela Credito: Multimedia Sur

En esta entrega especial de su podcast El Mundo según Ramonet, el reconocido analista internacional alza la voz para romper el cerco mediático y denunciar lo que califica como una de las agresiones más infames en la historia contemporánea de nuestra América.

Con el eco de las explosiones aún resonando tras el ataque del pasado 3 de enero de 2026, Ramonet ofrece un relato estremecedor en primera persona: él estuvo allí. Desde las cercanías de la base aérea de La Carlota, el analista vivió el brutal bombardeo estadounidense que sirvió de antesala para el asalto final y el posterior secuestro ilegal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ramonet no solo narra el estallido de la agresión militar; disecciona la maquinaria neocolonialista que se esconde tras el humo de los misiles. Para el analista, esta no es una misión de "liberación", sino un acto de despojo imperialista al más puro estilo del siglo XIX, diseñado para arrebatarle a Venezuela sus recursos estratégicos y aplastar la soberanía de un Estado independiente.

A través de su análisis, Ramonet denuncia la flagrante violación del Derecho Internacional y nos advierte sobre el peligroso precedente de esta "diplomacia del secuestro". Es una denuncia urgente contra el nuevo rostro del imperialismo: uno que no respeta fronteras, leyes ni la dignidad de los pueblos en su afán por consolidar un nuevo orden de sumisión extractiva.

Ignacio Ramonet, en una edición especial de su podcast El Mundo según Ramonet, aborda la cobertura mediática de eventos internacionales y su impacto en la percepción pública. Ramonet analiza cómo se construyen las narrativas y la importancia de un análisis crítico ante la información.

En este episodio, Ramonet examina ejemplos de cómo la información se presenta y se consume, invitando a la audiencia a cuestionar las fuentes y los mensajes que reciben. Aborda la influencia de los medios en la opinión pública y la necesidad de buscar diversas perspectivas para comprender a fondo los acontecimientos globales.

A través de su análisis, Ramonet fomenta una mirada crítica sobre la actualidad y la forma en que se comunica, destacando la importancia de la información verificada y el análisis riguroso para formarse una opinión informada.