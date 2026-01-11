Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
Recordando a Chávez
(VIDEO) Algunas reflexiones sobre lo que puede pasar cuando se acabe el petróleo
Por:
Agencias-Aporrea
|
Domingo, 11/01/2026 12:01 AM
|
Versión para imprimir
Chávez y algunas de sus reflexiones sobre el petróleo
Credito: Agencias-Aporrea
Sábado, 10 de enero de 2026.- Recordando al comandante Chávez, esta vez escuchando algunas reflexiones sobre el petróleo y cuando llegue el momento en que se acabe.
Esta nota ha sido leída aproximadamente
706
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
¿Por qué Vladimir Putin guardó silencio cuando Donald Trump lo cuestionó en ataque a Venezuela?
Dijeron no al plan de Trump para Venezuela
(VIDEO) El riesgo no es Venezuela el riesgo es Trump, señalaron CEOs de las petroleras en la Casa Blanca
Mientras Trump promete a las petroleras "seguridad total" en Venezuela un ejecutivo dice el país es "ininvertible" hoy
Venezuela vuelve al trabajo
(VIDEO) Presidenta Encargada Delcy Rodríguez en despliegue de Obratón 2026
Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones y tratados internacionales
"Minnesota: Crimen de la activista Renee Good a manos de ICE, enciende las alarmas por una posible guerra civil"
(VIDEOS REDES) Lo que muchos opinan: John McNamara y la "Diplomacia de Liquidación". El Interventor de Guante Blanco en Caracas
El enviado de Trump John McNamara llega para abrir "proceso exploratorio" en medio de la transición liderada por Delcy Rodríguez
Colombia: Entrevista a Iván Cepeda, candidato a la presidencia: «Trump no es un lunático, tiene una estrategia neofascista»
Análisis: ¿Por qué colapsó el sistema de defensa aérea más denso de América Latina durante la invasión de EEUU a Venezuela?
¡Gloria y Honor!
La resistencia heroica de los 32 guardias cubanos frente a la invasión y bombardeos de EEUU en Caracas
Según anunció la presidenta encargada:
Delcy Rodríguez suma apoyos de Brasil, Colombia y España ante la crisis
Groenlandia: "No queremos ser estadounidenses"
Costo del pasaporte a enero del 2026: montos en dólares y bolívares
(VIDEO) Protestas en Irán rondan las dos semanas mientras las autoridades endurecen la represión
Uruguay dice que no reconoce a Delcy Rodríguez "como tampoco lo hizo" con Maduro
Libérenlos ya. Siguen en prisión los presos postelectorales de los sectores populares, denuncian sus familiares
Pdvsa confirma primera operación conjunta con EEUU para el retorno del buque 'Minerva' tras zarpe ilegal
EEUU reduce despliegue militar en el Caribe y mueve buques al norte de Cuba, según The New York Times
Félix Plasencia y Orlando Maniglia viajan a Washington en representación del gobierno de Delcy Rodríguez
(VIDEO) Delcy Rodríguez dice que busca reabrir la embajada de EEUU para "denunciar" ataque del 3 de enero
La divisa en el BCV superó los 330 Bs.
Cotización del Dólar en Venezuela este viernes 09 de enero 2026
y no lo verás en las películas
El ataque a Caracas reveló que el secreto mejor guardado de Estados Unidos y no es un dron: se llama DAP
Donald Trump dice que seria un honor recibir el Nobel que le ofreció Maria Machado....pero el Instituto dice.....
Agente fronterizo de Estados Unidos dispara y hiere a dos personas en Portland que, según el DHS, son de la pandilla "El tren de Aragua"
Dentro de la frenética carrera mundial por encontrar una ruta de escape para el presidente Nicolás Maduro
Comerciante de Polymarket apostó $32,537 en la plataforma por la captura del presidente Nicolás Maduro
Estados Unidos
Donald Trump presiona a ejecutivos petroleros para que inviertan en Venezuela, Taladren, taladren...Pero...
Exigen cese de acusaciones contra Nicolás Maduro
Movimientos sociales de Mérida se concentraron en defensa de la soberanía nacional
Ministro de Comunicación desmiente visita de Delcy Rodríguez a la Casa Blanca
Ministerio de Educación confirma inicio de clases el 12 de enero
Lo que está en juego es el orden global, la multiporalidad emergente y el riesgo de una escalada sistémica
(VIDEO) John Mearsheimer lo advierte: lo de Venezuela no fue demostración de fuerza, fue desesperación
Hasta en la India protestan: Terrorismo de estado de EEUU contra Venezuela y rechazo al secuestro de Nicolás Maduro
Delegación de EEUU arribó a Venezuela para evaluar relaciones
Bolivia: bloqueos en todo el país, crece la movilización contra el «gasolinazo» de Paz
Clamor internacional: Evalúan llevar a juicio a Donald Trump por incursiones militares y expolio de activos venezolanos.
Caso Secuestro del presidente Maduro y de su esposa Cilia Flores
Efecto Maduro: Filas y puestos de hasta 300 dólares para presenciar el proceso que inició este lunes contra Maduro en NYC
Denuncian torturas contra niños palestinos presos en Israel
Ola de indignación en EEUU: El asesinato de Renee Good a manos del ICE desata protestas masivas
Trump informó que mantendrá despliegue militar en el Caribe
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Otras noticias sobre el tema
Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea
Dijeron no al plan de Trump para Venezuela
(VIDEO) El riesgo no es Venezuela el riesgo es Trump, señalaron CEOs de las petroleras en la Casa Blanca
Venezuela vuelve al trabajo
(VIDEO) Presidenta Encargada Delcy Rodríguez en despliegue de Obratón 2026
(VIDEO) Protestas en Irán rondan las dos semanas mientras las autoridades endurecen la represión
(VIDEO) Delcy Rodríguez dice que busca reabrir la embajada de EEUU para "denunciar" ataque del 3 de enero
Lo que está en juego es el orden global, la multiporalidad emergente y el riesgo de una escalada sistémica
(VIDEO) John Mearsheimer lo advierte: lo de Venezuela no fue demostración de fuerza, fue desesperación
Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea
¿Por qué Vladimir Putin guardó silencio cuando Donald Trump lo cuestionó en ataque a Venezuela?
Venezuela vuelve al trabajo
(VIDEO) Presidenta Encargada Delcy Rodríguez en despliegue de Obratón 2026
"Minnesota: Crimen de la activista Renee Good a manos de ICE, enciende las alarmas por una posible guerra civil"
(VIDEOS REDES) Lo que muchos opinan: John McNamara y la "Diplomacia de Liquidación". El Interventor de Guante Blanco en Caracas
El enviado de Trump John McNamara llega para abrir "proceso exploratorio" en medio de la transición liderada por Delcy Rodríguez
Revise noticias similares en la sección:
¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía
Dijeron no al plan de Trump para Venezuela
(VIDEO) El riesgo no es Venezuela el riesgo es Trump, señalaron CEOs de las petroleras en la Casa Blanca
¿Por qué Vladimir Putin guardó silencio cuando Donald Trump lo cuestionó en ataque a Venezuela?
Mientras Trump promete a las petroleras "seguridad total" en Venezuela un ejecutivo dice el país es "ininvertible" hoy
Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones y tratados internacionales
(VIDEO) Protestas en Irán rondan las dos semanas mientras las autoridades endurecen la represión
Revise noticias similares en la sección:
Internacionales
Dijeron no al plan de Trump para Venezuela
(VIDEO) El riesgo no es Venezuela el riesgo es Trump, señalaron CEOs de las petroleras en la Casa Blanca
¿Por qué Vladimir Putin guardó silencio cuando Donald Trump lo cuestionó en ataque a Venezuela?
Mientras Trump promete a las petroleras "seguridad total" en Venezuela un ejecutivo dice el país es "ininvertible" hoy
Venezuela vuelve al trabajo
(VIDEO) Presidenta Encargada Delcy Rodríguez en despliegue de Obratón 2026
Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones y tratados internacionales
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad
Dijeron no al plan de Trump para Venezuela
(VIDEO) El riesgo no es Venezuela el riesgo es Trump, señalaron CEOs de las petroleras en la Casa Blanca
Venezuela vuelve al trabajo
(VIDEO) Presidenta Encargada Delcy Rodríguez en despliegue de Obratón 2026
Costo del pasaporte a enero del 2026: montos en dólares y bolívares
La divisa en el BCV superó los 330 Bs.
Cotización del Dólar en Venezuela este viernes 09 de enero 2026
Comerciante de Polymarket apostó $32,537 en la plataforma por la captura del presidente Nicolás Maduro
Revise noticias similares en la sección:
Economía