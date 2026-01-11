Recordando a Chávez

(VIDEO) Algunas reflexiones sobre lo que puede pasar cuando se acabe el petróleo

Por: | | Versión para imprimir

Chávez y algunas de sus reflexiones sobre el petróleo

Chávez y algunas de sus reflexiones sobre el petróleo

Credito: Agencias-Aporrea

Sábado, 10 de enero de 2026.- Recordando al comandante Chávez, esta vez escuchando algunas reflexiones sobre el petróleo y cuando llegue el momento en que se acabe.




Esta nota ha sido leída aproximadamente 706 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía


Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad


Revise noticias similares en la sección:
Economía