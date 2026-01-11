¿Por qué Vladimir Putin guardó silencio cuando Donald Trump lo cuestionó en ataque a Venezuela?

Para el líder ruso, cortejar al presidente Trump para lograr una resolución favorable en Ucrania, y posiblemente más, es mucho más importante.

11 de enero de 2026.-Sentado en una silla dorada en el salón verde del Gran Palacio del Kremlin, Nicolás Maduro, el líder de Venezuela, se dirigió al presidente ruso, Vladimir V. Putin, y habló de su brillante futuro juntos. "Veremos florecer las relaciones entre la gran Rusia, hoy una potencia líder de la humanidad, y Venezuela", proclamó Maduro en la reunión, el pasado mes de mayo, informó Los Tiempos de Nueva Yorl.

Ocho meses después, Maduro se encuentra a unos 7.500 kilómetros de distancia, en un violento y superpoblado centro de detención federal en Brooklyn, tras ser sacado de Caracas el sábado pasado en una redada militar estadounidense ordenada por el presidente Trump.

Ha pasado una semana, y Putin no ha dicho nada.

El silencio, aunque en parte se debe a las tradicionales festividades de Año Nuevo en Rusia, refleja una pauta de meses en la que el Kremlin ha minimizado acciones de Estados Unidos que anteriormente habrían provocado la ira y las amenazas de Moscú.

Putin ha procurado evitar antagonizar a Washington mientras busca un resultado favorable en Ucrania, incluso si eso implica mantenerse al margen en otras partes del mundo donde antes podría haber adoptado una postura intransigente.

El ejemplo más reciente se produjo el miércoles, cuando el ejército estadounidense incautó un petrolero sancionado que adoptó la bandera rusa después de que el buque huyera de la Guardia Costera estadounidense cruzando el océano Atlántico.

Rusia respondió inicialmente con un comunicado de tres párrafos de su Ministerio de Transporte, una moderación excepcional para una nación que ha amenazado periódicamente con una guerra nuclear.

Putin volvió a guardar silencio. "Tiene un solo objetivo: triunfar en Ucrania, y todo lo demás está subordinado a ese objetivo", declaró Hanna Notte, directora del programa de Eurasia del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación.

Aunque Rusia pudo haber sido capaz de complicar la misión estadounidense para capturar a Maduro en Venezuela, la Sra. Notte afirmó que eso habría supuesto un riesgo de ruptura total con Trump.

"Todos los indicadores en la política exterior rusa en este momento indican que Ucrania supera con creces todo lo demás, así que ¿por qué darles una paliza a los estadounidenses y ponerlos en su lado equivocado?", preguntó la Sra. Notte. Si bien la reacción discreta de Moscú puede ser estratégica,

Putin también tiene limitaciones en sus posibilidades, ya que Rusia se enfrenta a un desmoronamiento más amplio de su poder global y, incluso en los mejores momentos, no puede controlar por completo la dinámica dentro de sus estados clientes autoritarios.

La pérdida de influencia comenzó con su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, que erosionó la influencia de Moscú en otras antiguas naciones soviéticas de Asia Central, el Cáucaso y Moldavia.

La tendencia se aceleró a finales de 2024 con el colapso del gobierno de Bashar al-Asad en Siria, que Putin dedicó una década a intentar salvar con una costosa intervención militar rusa.

Ha continuado con la afirmación del poder estadounidense por parte de Trump sobre Venezuela, un importante socio ruso en América Latina, y las masivas protestas callejeras antigubernamentales que ponen en peligro al gobierno afín al Kremlin en Irán.