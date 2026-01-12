Nicolás Maduro Guerra aseguró que su padre, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, se encuentran “bien”

Nicolás Maduro Guerra Credito: Web

12-01-26.-Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”, aseguró que su padre, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, se encuentran “bien” a más de una semana de estar privados de libertad en Nueva York.



El diputado a la Asamblea Nacional dijo haber conversado con los abogados del Presidente, quienes le transmitieron un mensaje de esperanza de parte de su progenitor.



“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes”, aseguró Maduro Guerra.



Afirmó que contra Maduro “se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías”. Insistió en que se mantiene “moralmente íntegro y fuerte” y que “su liderazgo no ha sido doblegado a pesar de las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense”.



El pasado lunes, Maduro se declaró como “un hombre inocente” de los cargos de narcotráfico con los que la Administración de Donald Trump justifica su captura y traslado a EE.UU., y dijo ser un “prisionero de guerra” ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York durante su primera comparecencia.

