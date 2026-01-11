

Italia se levanta contra la agresión a Venezuela: Multitudinarias marchas en Roma exigen libertad para Maduro y Flores



En un estallido de solidaridad que recorre Europa este 10 de enero de 2026, miles de personas y decenas de movimientos sociales han tomado las principales plazas de Italia. El objetivo es unánime: condenar la incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano y exigir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, secuestrados tras el ataque del pasado 3 de enero.



Roma: Epicentro de la indignación global



La capital italiana se convirtió en el corazón de la protesta. Bajo consignas como "Manos fuera de Venezuela", los manifestantes se congregaron masivamente frente a puntos estratégicos y la embajada de Estados Unidos. La movilización no solo fue un acto de apoyo político, sino una denuncia formal contra lo que califican como una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de la soberanía nacional venezolana.



Un frente unido de movimientos sociales



La convocatoria fue liderada por un bloque diverso de fuerzas políticas y sociales italianas, demostrando que la causa venezolana ha unificado a sectores progresistas en el país:



Organizaciones convocantes: Partidos como Poder al Pueblo, Patria Socialista y la Red de los Comunistas encabezaron la marcha, junto a colectivos juveniles como Cambiare Rotta y la Asociación La Villetta per Cuba.



Denuncia del saqueo petrolero: Los voceros de estas organizaciones denunciaron que el verdadero trasfondo de la agresión militar estadounidense es el control de los recursos energéticos de Venezuela por parte de la administración de Donald Trump.



Solidaridad que rompe el cerco



Las imágenes de las calles inundadas de pancartas y carteles en barrios emblemáticos de Roma contrastan con la narrativa oficial de ciertos sectores mediáticos. Los movimientos italianos han ratificado su compromiso de mantenerse en movilización permanente hasta que se restablezca el derecho internacional y los líderes venezolanos retornen a su país.



Esta jornada en Italia se suma a una ola de protestas globales que, desde Rusia y China hasta Brasil y México, rechazan el uso de la fuerza militar para deponer gobiernos soberanos en este convulso arranque de 2026.











