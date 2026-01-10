(VIDEO) Presidenta Encargada Delcy Rodríguez en despliegue de Obratón 2026

Sábado, 10 de enero de 2026.- En el marco de un operativo de la Vicepresidencia de Servicios y Obras Públicas, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió a la nación: estamos atendiendo un proceso de recuperación, un proceso de reconstrucción, allí donde las bombas cayeron que llegue la mano amorosa del Gobierno Venezolano.Estamos en proceso de trabajo, Venezuela vuelve al trabajo, luego de la agresión ilegal de la que fue víctima el pasado tres de enero.Aquí el pedido es para todos y para todas, a sumar en una sola dirección que es Venezuela, a trabajar por Venezuela.A continuación les presentamos a aporreadores y aporreadoras la intervención integral de la Presidenta encargada.