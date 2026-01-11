Venezuela rechaza alerta de seguridad de EEUU y ratifica "absoluta calma" en el país

11-01-26.-El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial el 10 de enero de 2026, mediante el cual rechaza la alerta de seguridad sobre el país emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.



El documento oficial señala que dicha alerta se fundamenta en "relatos inexistentes" y tiene como propósito "fabricar una percepción de riesgo que no existe".



Venezuela, según el comunicado, se encuentra en "absoluta calma, paz y estabilidad". Se indica que todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con total normalidad.



Venezuela está en normalidad



El Gobierno Bolivariano reitera que mantiene el control total sobre las armas de la República y se posiciona como el "único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano".



Para finalizar, la República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso inquebrantable con la protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia de su pueblo.



