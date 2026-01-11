Donald Trump presiona a Cuba a "llegar a un acuerdo" advirtiendo que el flujo de petróleo y dinero venezolano se detendría

11 de enero de 2026.-El presidente estadounidense ha centrado su atención en Cuba desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro en una redada el 3 de enero en su capital, Caracas, informó BBC.

Se cree que Venezuela, un antiguo aliado de Cuba, envía alrededor de 35.000 barriles de petróleo al día a la isla.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba respondió afirmando que su país se reserva el derecho a importar combustible "sin interferencias", mientras que su presidente afirmó: "Nadie nos dicta lo que hacemos".

La táctica de la administración Trump de confiscar petroleros venezolanos sancionados ya ha comenzado a agravar la crisis de combustible y electricidad en Cuba.

El viernes, incautó un quinto petrolero que, según afirma, transportaba petróleo venezolano sancionado.

Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!, publicó Trump en Truth Social el domingo.

"NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA. ¡CERO! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE".

Trump no especificó los términos del acuerdo ni las consecuencias que Cuba podría enfrentar.

Pero el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que la isla caribeña tenía "el derecho absoluto de importar combustible" de cualquier exportador dispuesto "sin interferencia ni subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos".

Añadió que, a diferencia de Estados Unidos, Cuba no se presta al "chantaje ni a la coerción militar contra otros Estados".

Trump también hizo referencia a la redada para detener a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan cargos de narcotráfico y otros delitos en Estados Unidos.