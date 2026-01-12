MP confirma muerte de detenido bajo custodia por "descompensación súbita de salud”

12-01-26.-El Ministerio Público confirmó este domingo la muerte del funcionario policial activo, Edilson José Torres Fernández, de 52 años, quien se encontraba bajo custodia del Estado.

A través de un comunicado el organismo indicó que el fallecimiento se produjo tras una «descompensación súbita de salud».

orres Fernández murió mientras recibía atención médica en el Hospital Dr. Domingo Luciani. El funcionario se encontraba detenido desde el 11 de diciembre de 2025, a disposición del Tribunal 2° de Control con competencia en Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas (AMC), por presuntas “actividades delictivas detectadas por organismos de seguridad del Estado”.

Según el texto, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Fiscalía 13° en Derechos Humanos constataron que Torres Fernández presentó una “descompensación súbita de salud”, por lo que fue trasladado de “inmediato” al centro asistencial, donde ”ingresó con signos vitales” y fue “atendido oportunamente por el personal médico”. Sin embargo, sufrió un “evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, que provocó su fallecimiento”.

Finalmente, el Ministerio Público reiteró su “compromiso con la defensa de la vida, la legalidad y los derechos humanos”, y aseguró que continuará actuando “con transparencia y rigor institucional” en todos los casos que involucren a personas bajo custodia del Estado.