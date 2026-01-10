(VIDEO) El riesgo no es Venezuela el riesgo es Trump, señalaron CEOs de las petroleras en la Casa Blanca

El riesgo no es Venezuela el riesgo es Trump, señalaron CEOs de las petroleras en reunión en la Casa Blanca Credito: Agencias

Sábado, 10 de enero de 2026.- Petroleras dicen NO al plan de Trump para Venezuela.



La reunión efectuada el viernes 9 enero en la Casa Blanca resultó en un desastre diplomático.



Trump prometió 100 mil millones CEOs rechazaron.



Exxon Venezuela ininvestible buenas palabras no sustituyen seguridad jurídica.



ConocoPhillips 12 mil millones pendientes Trump bromeó prejuicio contable.



Problema real Trump mismo riesgo inversión petrolera 30 años.



Trump ofrece relación personal 4 años incompatible.



Desajuste temporal enfoque anti-institucional fatal capital largo plazo.



Límites del poder presidencial no puede forzar inversión privada, capital tiene opciones.





