EEUU ordena a sus ciudadanos abandonar Venezuela ante la presencia de supuestos colectivos armados

11-01-26.-La Embajada de Estados Unidos para Venezuela emitió este sábado, 10 de enero de 2026, una nueva alerta de seguridad en la que advierte a sus ciudadanos que no viajen a Caracas y que abandonen el país “inmediatamente” debido a la persistente inestabilidad y los graves riesgos a la seguridad personal por la presencia de supuestos colectivos armados.El comunicado de la misión estadounidense, publicado por la sede diplomática en Bogotá, Colombia, actualiza la advertencia de viajes a Venezuela emitida inicialmente en 2019, y subraya que, dado que los vuelos internacionales han sido reanudados, los ciudadanos estadounidenses que aún se encuentran en el país deben buscar salir de manera urgente a través de las rutas disponibles.La advertencia clasifica a Venezuela bajo el Nivel 4 de alerta de viaje – “No viajar”, la máxima categoría del Departamento de Estado, debido a múltiples factores que representan una amenaza grave para los estadounidenses, incluyendo el riesgo de detenciones injustas, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia común, disturbios civiles y deficiencias en servicios básicos como electricidad, agua y atención médica.El comunicado explica que grupos de milicias armadas, conocidos como “colectivos”, han establecido retenes en caminos y carreteras, donde han llegado a registrar vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos, lo que eleva aún más la percepción de peligro para extranjeros en territorio venezolano.