Movimiento Mujeres en Política exige la liberación de 105 mujeres presas políticas en Venezuela

11-01-26.-En el marco de las recientes excarcelaciones anunciadas por el Gobierno Nacional de un número significativo de personas detenidas por razones políticas, el Movimiento Mujeres en Política de Venezuela alzó su voz para exigir la liberación plena de las 105 mujeres que aún permanecen privadas de libertad por motivos políticos en el país.



A través de un comunicado público, la organización saludó con esperanza las excarcelaciones ya ejecutadas, entre las que destacan la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y el ex candidato presidencial Enrique Márquez, junto a otros ciudadanos. No obstante, el movimiento expresó su preocupación por la dilatación del proceso de liberación del resto de los presos políticos anunciados, advirtiendo que la concreción de estas medidas es clave para avanzar hacia un clima de diálogo, confianza y estabilidad nacional.



En el pronunciamiento, el Movimiento Mujeres en Política hizo un llamado directo a la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien instaron a interceder ante los organismos correspondientes para garantizar que las excarcelaciones se materialicen, con especial énfasis en las mujeres detenidas. La organización destacó el valor simbólico e histórico de que sea una mujer quien ocupe formalmente la Presidencia, subrayando la responsabilidad de velar por los derechos humanos y las garantías constitucionales de otras mujeres.





Entre sus principales exigencias, el movimiento plantea:



La liberación prioritaria de las 105 mujeres presas políticas, a fin de que puedan reincorporarse plenamente a la vida social y contribuir como sujetas activas al proceso de reconstrucción y paz del país.



El respeto a la integridad física y al debido proceso, garantizando la protección de las detenidas durante las excarcelaciones y el derecho de sus familiares a recibir información oportuna.



La libertad sin condicionamientos, rechazando medidas sustitutivas que mantengan restricciones indebidas a la libertad personal.



El comunicado enfatiza que las mujeres son un pilar fundamental de la sociedad y que su trabajo cotidiano impacta directamente en el progreso social y económico de Venezuela. Asimismo, el movimiento consideró urgente avanzar hacia una transformación estructural del sistema político que garantice plenamente los derechos civiles y políticos de las mujeres y ponga fin a la persecución contra quienes participan en la vida política.